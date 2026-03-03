Критические часы для энергосистемы: когда лучше не включать мощные электроприборы / © unsplash.com

Об этом сообщили в «Полтаваоблэнерго». Несмотря на проведенные работы по восстановлению и стабилизации сетей, ситуация в энергосистеме остается сложной. Специалисты отмечают: стабильность зависит не только от профессиональной работы энергетиков, но и от сознательного поведения потребителей.

В течение суток существуют периоды, когда нагрузка на сеть резко возрастает. В эти часы даже незначительное превышение потребления может спровоцировать аварийные отключения или усиление ограничений.

Энергетики выделяют два критических временных отрезка:

от 7:00 до 9:00 — когда люди массово просыпаются, готовят завтраки и собираются на работу или учебу;

с 17:00 до 21:00 — когда большинство возвращается домой и активно пользуется бытовой техникой.

Наибольшая нагрузка фиксируется именно в вечерний период. Одновременная работа электрочайников, микроволновок, электроплит, бойлеров и стиральных машин создает значительное давление на сеть. Если такая ситуация повторяется массово, это может привести к перегрузке не только внутри отдельного дома, но и целого района.

Специалисты предупреждают: параллельное использование нескольких мощных приборов даже в одном доме способно вызвать локальные перебои. В масштабах громады это чревато аварийными отключениями.

Чтобы уменьшить риски, рекомендуется:

избегать одновременного включения нескольких энергоемких устройств в пиковые часы;

переносить стирку и мытье посуды на ночное время;

пользоваться электроплитами, бойлерами и обогревателями после 21:00;

планировать бытовые дела так, чтобы распределять нагрузку равномерно.

Такие простые шаги помогают сохранять баланс в сети и снижают вероятность длительного отключения. Каждый отложенный цикл стирки или выключенный лишний прибор в часы максимума потребления — это вклад в стабильность электроснабжения больниц, объектов критической инфраструктуры и жилых домов.