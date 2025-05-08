Енот-"наркоман" - горе в семье: в США пушистый "спалил" свою хозяйку

Енот

Реклама

В американском штате Огайо полиция задержала 55-летнюю жительницу Акрона Викторию Видал по подозрению в хранении наркотиков. Но главной неожиданностью для офицеров оказался ее пассажир — живой енот с кличкой Чуи, сидевший на переднем сиденье с метамфетаминовой трубкой в пасти.

Об этом пишет wchstv.

Инцидент произошел в среду, когда правоохранители остановили авто по причине действующего ордера на арест водителя и приостановленных водительских прав. В ходе проверки офицеры обнаружили не только женщину, но и животное с явными признаками привлечения к наркотическому процессу.

Реклама

«Наши офицеры научены быть готовыми ко всему, но енот с трубкой для метамфетамина — это первый случай!», — отметили в полиции города Спрингфилд.

В салоне машины правоохранители обнаружили большое количество метамфетамина, три стеклянных трубки и вещество, которое, вероятно, является крек-кокаином. Енот, к счастью, не пострадал и был изъят без ущерба для здоровья.

Видал был доставлен в отделение полиции. Женщине предъявлено обвинение в хранении наркотиков, владении приспособлениями для их употребления и вождении с приостановленными правами.

Напомним, в Цюрихе 68-летняя женщина предстала перед судом из-за того, что систематически подкармливала кота своих соседей. На первый взгляд безвредное отношение к животному может обернуться для него серьезными штрафами — до 4400 швейцарских франков.

Реклама