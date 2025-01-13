Еще никогда креветки не очищались так легко: три способа отделить мясо от отходов

Одним из самых популярных деликатесных морепродуктов на прилавках украинских магазинов есть креветки. Однако многие сталкиваются с проблемой их очистки перед приготовлением.

"Чисто" отделить панцирь от головы получается не сразу, большая часть драгоценного продукта отправляется в отходы.

Как и в любом деле, в этом процессе важно знать некоторые уловки и "набить" руку.

Очистка креветок ножницами

Чтобы очистить креветки с помощью ножниц нужно сначала оторвать ей голову, затем разрезать хитин по позвоночнику, вытаскивая мясную часть.

Как почистить креветки вилкой

Обычная вилка тоже подойдет для того, чтобы быстро и легко очистить креветку. Если продукт мелкий, то вам нужно всего оторвать голову, надеть на креветку один зубец вилки со стороны позвоночника и выдавить мясо из оболочки.

Королевские или другие большие креветки почистить вилкой можно, если надорвать панцирь по хребту. Кстати, так можно сделать и ножом. После этого аккуратно удалите кишку с помощью той же вилки.

Почистить креветки руками и зубочисткой

Если у вас нет под рукой ножниц или вилки, подойдет обычная зубочистка и ваши руки сначала оторвите голову, затем пальцами медленно снимите панцирь. лишнего, используйте зубочистку. кишку, затем легко потянуть ее пальцами. Также вы можете накрутить кишку на зубочистку и тогда она точно получится полностью.

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