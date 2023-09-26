Еще время посадить некоторые овощи и цветы: лунный посевной календарь на октябрь 2023 года

В октябре самое время подумать о посева озимых овощей и некоторых цветов, которые будут радовать глаз весной. Узнайте о благоприятных днях по лунному посевному календарю на октябрь 2023 года.

В октябре многие огородники занимаются подсевом озимых овощей, зелени и декоративных цветов. К примеру, можно посадить на зиму лук и чеснок, чтобы не тратить время весной. Тем более что в таком случае вы получите урожай на несколько недель раньше. Месячный посевной календарь поможет разобраться, какие дни благоприятны для высева и работ в саду и огороде.

Лунный календарь на октябрь 2023: фазы Луны

Чтобы лучше понять, когда заниматься огородными и садовыми делами, нужно учесть, в какой фазе будет Луна в октябре 2023 года:

растущая — 15-27 октября;

полная — 28 октября;

убывающая — 1-13, 30-31 октября;

новолуние — 14 октября.

Посевной календарь на октябрь 2023: благоприятные и неблагоприятные дни

Самыми благоприятными считаются дни, когда лунные сутки, фаза Луны и день недели наполнены максимальной энергией.

Согласно этому, в октябре 2023 года благоприятными и неблагоприятными днями для работы в саду и на огороде будут (красный цвет — неблагоприятный, зеленый — благоприятный):

Лунный календарь на октябрь 2023 / Фото: ТСН.ua

Также следует заранее узнать о благоприятных днях для посадки разных культур и других работ:

редис — 2, 3, 6-8, 21, 22, 25, 26, 29, 30 октября;

— 2, 3, 6-8, 21, 22, 25, 26, 29, 30 октября; морковь, свекла — 6-8, 29, 30 октября;

— 6-8, 29, 30 октября; лук на зелень — 2, 3, 15, 21, 22, 29, 30 октября;

— 2, 3, 15, 21, 22, 29, 30 октября; декоративный и острый перцы – 15-17, 27 октября;

– 15-17, 27 октября; листовая капуста — 1, 15, 25-27 октября;

— 1, 15, 25-27 октября; зерновые — 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30 октября;

— 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22, 29, 30 октября; листовой салат — 1-3, 15, 25-27, 29, 30 октября;

— 1-3, 15, 25-27, 29, 30 октября; шпинат — 1, 15, 25-27 октября;

— 1, 15, 25-27 октября; рукола — 1, 6-8, 16, 17, 25-27 октября;

— 1, 6-8, 16, 17, 25-27 октября; укроп и фенхель — 2, 3, 21, 22, 29, 30 октября;

— 2, 3, 21, 22, 29, 30 октября; петрушка, кинза – 15, 25, 26 октября.

Также стоит обратить внимание на лунный посевной календарь, чтобы организовать работы в саду и огороде в октябре 2023 года. Ведь здесь тоже есть свои благоприятные и неблагоприятные дни. В частности, сапать сорняки лучше 1, 18-20, 23, 24, 27, 28 октября, а разрыхлять почву 1, 14, 27, 28 октября. Занимайтесь проращиванием семян 2, 3, 6-8, 15-17, 21, 22 октября и пикированием и прореживанием – 2, 3, 29, 30 октября. Поливать растения следует 6-8, 16-18, 25, 26 октября. Подкармливать огород зелеными удобрениями – 2, 3, 6-8, 29, 30 октября, а минеральными – 16, 17, 21, 22, 25, 26 октября. Бороться с вредителями по лунному календарю на октябрь 2023 лучше 1, 4, 5, 9-14, 31 числа.

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