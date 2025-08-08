- Дата публикации
Ешь и не бойся: продукты с холестерином, которые действительно полезны, - перечень
Холестерин: враг или незаменимый союзник вашего организма?
Холестерин принимает участие в формировании клеток и помогает нашему организму вырабатывать гормоны. Впрочем, чрезмерное содержание в крови может повысить риск сердечных заболеваний.
Об этом говорится в материале Verywell Health.
Заметим, что печень производит необходимый для функционирования организма холестерин. Поэтому следует ограничить его потребление, например, из переработанного мяса или жареной пищи. Однако если некоторые продукты с высоким содержанием холестерина – как вот яйца – можно и нужно употреблять в умеренном количестве.
Здоровые продукты с холестерином
Яйца
Холестерин: 189 мг
Яйца снабжают организм высококачественным белком, витаминами и минералами. Несмотря на высокое содержание холестерина, они не усугубляют факторы риска сердечных заболеваний.
Креветки
Холестерин: 135 мг
Креветки содержат холестерин, но имеют низкое содержание насыщенных жиров и высокое содержание белка, витамина B12, цинка и селена.
Сардины
Холестерин: 131 мг
Сардины также богаты питательными веществами - витамин D и кальций, являются хорошим источником омега-3 жирных кислот, а потому могут помочь снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.
Субпродукты
Холестерин: 333 мг
Печень, сердце и почки содержат питательные вещества, которые снабжают организм белком, железом и цинком. В частности, говяжья печень содержит больше витаминов и минералов, чем мясо, но меньше калорий и жира.
Твердый сыр
Холестерин: 17 мг
Один кусочек сыра может показаться небольшим количеством, но уровень холестерина будет быстро расти в течение дня. Впрочем, творог также является хорошим источником белка, кальция и фосфора.
Цельножирные молочные продукты
Молочные продукты богаты холестерином, но они содержат много питательных веществ, необходимых для здоровья костей.
Заметим, что не все продукты с высоким содержанием холестерина вредны. Богатые питательными веществами продукты – такие как яйца, сыр и рыба, могут быть частью сбалансированного рациона.
Умеренность является ключевой, но лучше ограничить жареную пищу, обработанные продукты и фаст-фуд, которые часто содержат много вредных жиров, повышающих риск сердечных заболеваний.
