Ешь и не бойся: продукты с холестерином, которые действительно полезны, - перечень

Продукция. / © Freepik

Реклама

Холестерин принимает участие в формировании клеток и помогает нашему организму вырабатывать гормоны. Впрочем, чрезмерное содержание в крови может повысить риск сердечных заболеваний.

Об этом говорится в материале Verywell Health.

Заметим, что печень производит необходимый для функционирования организма холестерин. Поэтому следует ограничить его потребление, например, из переработанного мяса или жареной пищи. Однако если некоторые продукты с высоким содержанием холестерина – как вот яйца – можно и нужно употреблять в умеренном количестве.

Реклама

Здоровые продукты с холестерином

Яйца

Холестерин: 189 мг

Яйца снабжают организм высококачественным белком, витаминами и минералами. Несмотря на высокое содержание холестерина, они не усугубляют факторы риска сердечных заболеваний.

Креветки

Реклама

Холестерин: 135 мг

Креветки содержат холестерин, но имеют низкое содержание насыщенных жиров и высокое содержание белка, витамина B12, цинка и селена.

Сардины

Холестерин: 131 мг

Реклама

Сардины также богаты питательными веществами - витамин D и кальций, являются хорошим источником омега-3 жирных кислот, а потому могут помочь снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Субпродукты

Холестерин: 333 мг

Печень, сердце и почки содержат питательные вещества, которые снабжают организм белком, железом и цинком. В частности, говяжья печень содержит больше витаминов и минералов, чем мясо, но меньше калорий и жира.

Реклама

Твердый сыр

Холестерин: 17 мг

Один кусочек сыра может показаться небольшим количеством, но уровень холестерина будет быстро расти в течение дня. Впрочем, творог также является хорошим источником белка, кальция и фосфора.

Цельножирные молочные продукты

Реклама

Молочные продукты богаты холестерином, но они содержат много питательных веществ, необходимых для здоровья костей.

Заметим, что не все продукты с высоким содержанием холестерина вредны. Богатые питательными веществами продукты – такие как яйца, сыр и рыба, могут быть частью сбалансированного рациона.

Умеренность является ключевой, но лучше ограничить жареную пищу, обработанные продукты и фаст-фуд, которые часто содержат много вредных жиров, повышающих риск сердечных заболеваний.

Напомним, мы писали о том, какая "здоровая" еда на самом деле делает вас стариками. Фитнес-тренер назвала диету, ускоряющую старение, а также указала на продукты, которые никогда не употребляет сама.