Как сделать бульон на холодец прозрачным

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Прозрачный и золотистый бульон — один из главных признаков удачно приготовленного холодца. Но иногда даже опытные хозяйки сталкиваются с проблемой: после длительной варки жидкость становится мутной, приобретает сероватый оттенок и выглядит неаппетитно. Причиной может быть слишком сильное кипение, недостаточно тщательное снятие пены или оставшиеся в бульоне мелкие частицы белка. К счастью, блюдо можно спасти. Даже если холодец уже сварен, есть несколько способов сделать бульон значительно прозрачнее. Самые эффективные из них — процеживание через плотную ткань, освещение яичным белком и использование мясного фарша.

Освещение бульона яичным белком

Этот способ считается одним из самых действенных, когда нужно убрать мелкие частицы, из-за которых жидкость потеряла прозрачность. Во время нагревания белок сворачивается, захватывает взвешенные частицы и образует на поверхности своеобразную пленку, которую легко убрать.

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Отделите два яичных белка от желтков.

Слегка взбейте их вилкой, чтобы образовалась однородная пенистая масса.

Охлажденный бульон перелейте в чистую кастрюлю и добавьте белки.

Поставьте на небольшой огонь и медленно нагрейте, осторожно помешивая.

Когда жидкость начнет нагреваться, прекратите помешивание. Белок постепенно свернется и будет собирать на себя муть.

После появления плотной белковой шапки удерживайте бульон на минимальном нагревании еще несколько минут, не допуская бурного кипения.

Процедите через мелкое сито, застеленное несколькими слоями марли.

В результате бульон должен стать заметно более прозрачным. Важно не спешить и не перемешивать жидкость после свертывания белка, иначе частицы снова разойдутся по всей кастрюле.

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Процеживание через марлю или плотную ткань

Если бульон лишь немного помутнел, часто довольно обычного процеживания. Оно помогает убрать маленькие остатки мяса, костей, овощей и свернутого белка.

Сначала дайте бульону немного постоять, чтобы большие частицы осели на дно. Затем осторожно перелейте жидкость в другую кастрюлю, не взбалтывая осадок. Дуршлаг или сито застелите несколькими слоями чистой марли и медленно пропустите через него бульон.

Если жидкость по-прежнему остается мутной, повторите процедуру, заменив марлю на чистую. Не стоит выжимать остатки из ткани: вместе с ними в бульон могут попасть частицы, от которых вы пытались избавиться.

Этот метод лучше всего работает при незначительной мутности. Если бульон стал почти белым или серым из-за длительного бурного кипения, одного процеживания может быть недостаточно.

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Освещение с помощью нежирного фарша

Еще один кулинарный прием — использование сырого мясного фарша. При нагревании белки мяса сворачиваются и образуют хлопья, которые захватывают мелкие примеси. Такой способ требует больше времени, но может помочь даже тогда, когда простое процеживание не дало желаемого результата.

Возьмите примерно 150 г нежирного куриного или говяжьего фарша на 2 литра охлажденного бульона.

Добавьте фарш в холодную жидкость и тщательно перемешайте.

Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и медленно нагрейте.

Пока смесь нагревается, периодически аккуратно перемешивайте ее.

Когда фарш свернется и поднимется к поверхности, прекратите помешивание.

Дайте бульону тихо покипеть примерно 15 минут.

Снимите с плиты и осторожно процедите через марлю.

Мясной фарш после освещения нужно убрать, для приготовления холодца он уже не понадобится.

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