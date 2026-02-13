Если что сеять на рассаду: сохраните себе подробный календарь на 2026 год

Когда сеять на рассаду

Реклама

Посев семян на рассаду является первым и самым важным этапом на пути к получению богатого урожая. Правильно выбранное время для начала работ позволяет вырастить прочные растения, которые смогут легко адаптироваться после пересадки в открытый грунт или теплицу. Ошибки в терминах, как слишком ранний, так и запоздалый посев, часто приводят к слабому развитию культуры или задержке роста, что отрицательно сказывается на качестве и количестве собранных плодов.

Конечно, для планирования посевов необходимо учитывать сроки созревания конкретного сорта, климатические особенности региона и ключевые факторы развития каждой культуры. Общие сроки и рекомендации по основным овощным культурам предоставили эксперты огородничества и садоводства.

Когда сеять перец на рассаду

Перец является теплолюбивой культурой, нуждающейся в стабильно высоких температурах для нормального развития.

Реклама

Ранние сорта перца имеют период созревания от 100 до 120 дней. Их рекомендуется сеять с 20 февраля по 10 марта . Рассада выращивается в течение 60–70 дней, а высадка в открытый грунт планируется на середину мая, когда ночная температура будет стабильно превышать +10°C.

Среднеспелые сорта созревают за 120-140 дней. Оптимальные даты для посева — с 10 по 25 февраля . Период выращивания рассады длится 65-75 дней, а время высадки приходится на начало июня. Такие сорта лучше всего подходят для открытого грунта в южных регионах.

Поздние сорта требуют больше времени — 140–160 дней. Семена сеют в самом начале февраля (с 1 по 10 число). Рассада растет 70-80 дней и высаживается в середине июня. Эта категория перца нуждается в теплицах или очень длительном теплом сезоне.

Когда сеять перец на рассаду

Баклажаны также чувствительны к холоду, поэтому их высаживают только в хорошо прогретую землю.

Ранние баклажаны (срок созревания 100–110 дней) сеют с 20 февраля по 5 марта . Рассаду выращивают 60–65 дней и высаживают в середине мая, когда почва прогреется минимум до +15°C.

Среднеспелые баклажаны имеют цикл 110-130 дней. Посев проводят с 15 по 25 февраля . Выращивание рассады занимает 65-75 дней, а высадка планируется на конец мая. Они хорошо чувствуют себя в открытом грунте в теплых регионах.

Поздние баклажаны созревают 130-150 дней. Посевной период длится с 1 по 15 февраля, а рассада растет 70-80 дней. Высадка происходит в начале июня, поскольку растения нуждаются в тепличных условиях.

Когда сеять томаты на рассаду

Томаты делятся по назначению и срокам высадки в зависимости от сорта.

Ранние томаты (90–110 дней) сеют с 1 по 15 марта . Рассада готова через 50–60 дней. В начале мая ее можно высаживать в теплице или открытую почву для получения раннего урожая.

Среднеспелые томаты имеют срок 110-130 дней. Посев приходится на 15–28 февраля . Рассада выращивается 55-65 дней и высаживается в середине мая. Это идеальный вариант для массового выращивания в огороде.

Позднеспелые томаты созревают 130-150 дней. Посев начинают рано — с 1 по 15 февраля. Рассада растет 65-75 дней, высадка планируется к началу июня. Такие плоды лучше всего подходят для консервации и длительного хранения.

Когда сеять капусту на рассаду

Капуста нуждается в влажной почве и соблюдении сроков для правильного формирования кочанов.

Ранняя капуста имеет очень короткий срок созревания — 50–60 дней. Ее сеют с 20 февраля по 10 марта. Рассада растет 40-50 дней и высаживается уже в начале апреля в хорошо увлажненную землю.

Среднеспелая капуста (90–110 дней) сеется с 15 марта по 5 апреля. Период роста рассады — 40–50 дней. В начале мая растения готовы к высадке для пожилого потребления.

Поздностиглая капуста (120–150 дней) предназначена для консервирования и хранения зимой. Ее сеют с 25 марта по 15 апреля. Рассада развивается 30-40 дней и высаживается в конце мая.

Выращивание арбузов и дынь через рассаду

Бахчевые культуры имеют более короткий период пребывания в горшках, но требуют особого температурного режима.

Реклама

Арбузы ранних сортов (80–100 дней) сеют с 20 апреля по 5 мая . Рассада растет быстро — 20–30 дней, и в конце мая ее высаживают в почву, прогретую до +15°C.

Среднеспелые сорта (100-120 дней) сеют 15-30 апреля, выращивают 25-35 дней и высаживают в начале июня. Поздние арбузы (120-140 дней) сеют в первой половине апреля, выращивают 30-40 дней и высаживают в середине июня в южных регионах.

Дыни ранних сортов (80–100 дней) сеют с 20 апреля по 5 мая . Как и арбузы, они растут 20–30 дней. Дыни любят солнечные участки и дренированную почву.

Среднеспелые сорта (100–120 дней) сеют в течение апреля, а высаживают в начале июня, когда ночной воздух прогреется до +12°C. Поздние сорта дыни (120–140 дней) нуждаются в посеве в первые 20 дней апреля и 30–40 дней ухода. Их рекомендуют высаживать в теплицах в середине июня.

Следуя этому календарю, вы сможете обеспечить своей рассаде наилучший старт для успешного урожая.