139
Если добавить в горшок немного этих косточек, толстянка обильно выпустит свои нежные цветы

Естественная подкормка помогает толстянке развивать крепкие корни, поддерживает здоровье растения и стимулирует цветение без химических удобрений.

Вера Хмельницкая
Как заставить денежное дерево заацвести

Как заставить денежное дерево заацвести / © Freepik

Толстянка, или денежное дерево, обычно радует густыми зелеными листьями, но заставить ее зацвести иногда бывает непросто. В природе растение часто цветет чаще, чем в домашних условиях, потому что почва содержит питательные микроэлементы, стимулирующие развитие корней и цветения. Цветоводы нашли простой способ улучшить структуру и питательность почвы и с радостью поделились своими секретами.

Какие косточки нужно добавить в почву, чтобы заставить толстянку зацвести

Наиболее эффективные варианты подкормки — это измельченные сухие косточки ягод, рыбы и птицы.

  • Абрикосовые и персиковые косточки — классический способ, который делает почву рыхлой и воздушной. Корни получают легкий доступ к воздуху, влага распределяется равномерно, и растение начинает формировать цветочные почки.

  • Рыбьи кости — высушенные и измельченные на мелкую крошку, медленно обогащают почву микроэлементами, укрепляют корни и облегчают обмен веществ. Важно, чтобы кости были сухими, чтобы избежать запаха.

  • Оливковые и вишневые косточки — природные аэраторы, которые помогают удерживать оптимальную влажность почвы. Для толстянки это особенно важно, ведь застой воды может повлечь загнивание корней.

  • Куриные кости (после термической обработки) — мелко измельченные и высушенные, они медленно отдают почве полезные вещества, не изменяя ее кислотность и не вредя растению.

Почему сухие косточки — это лучшее удобрение для толстянки

Любые сухие и измельченные косточки выполняют две ключевые функции:

  1. Улучшают структуру почвы — она становится легкой, рыхлой и воздушной, корни толстянки дышат и растут активнее.

  2. Стабилизируют влажность — вода равномерно распределяется, а корни не загнивают, что повышает шанс на образование цветочных почек.

В таких условиях толстянка не только растет здоровой, но и охотно выпускает свои нежные белые и розовые цветы, даря настоящую радость.

139
