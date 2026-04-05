Если дома разбился градусник: что делать и как убрать ртуть
Ртутный градусник все еще популярен среди украинцев, однако если он разобьется, то это может стать серьезной опасностью для здоровья.
Разбитый ртутный термометр — ситуация, которая может напугать. Ртуть является токсичным веществом, пара которого может быть вредной при вдыхании. Поэтому важно сразу ограничить контакт с ней и правильно осуществить уборку.
Как правильно действовать — объяснили в ГСЧС.
Что делать сразу после разбиения
Прежде всего, нужно вывести из помещения всех людей и животных, а также открыть окна для проветривания. В то же время важно избегать сквозняков, чтобы не разнести мелкие шарики ртути по комнате.
Собирать ртуть следует осторожно. Лучше всего использовать:
лист бумаги или картона
резиновую грушу или шприц
клейкую ленту для мелких частиц
все собранные шарики необходимо поместить в герметичную стеклянную банку с водой
Что нельзя делать
нельзя использовать пылесос — это распыляет ртуть
не стоит подметать веником — он дробит шарики на более мелкие
нельзя выбрасывать ртуть в мусор или канализацию
Чем опасна ртуть
Ртуть — это летучий металл, который начинает быстро испаряться при комнатной температуре вне контейнера. И самое испарение ртути попадают в легкие и накапливаются в организме. Если ртуть не убрать, то металл будет медленно накапливаться в организме и вызовет отравление.
Также животные и маленькие дети могут проглотить шарики ртути. Это не так опасно, как дышать парами ртути, поскольку металл почти не впитывается из пищеварительного тракта и выводится с калом, однако такого все же не следует допускать.
Симптомы отравления ртутью могут быть такими: головные боли, слабость, потеря аппетита, привкус металла во рту, тошнота и рвота, дрожь в руках. А если ртуть накапливается в больших количествах, могут возникнуть значительные нарушения работы всех внутренних органов.