ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
369
Время на прочтение
1 мин

Если дома завелись мыши: как навсегда избавиться от незваных гостей

Эти мелкие грызуны не только наносят вред продуктам и мебели, но и могут переносить опасные заболевания. Поэтому если вы заметили характерные следы — мелкие экскременты, испорченные продукты или ночное шуршание, нужно действовать немедленно.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от мышей дома

Как избавиться от мышей дома / © pixabay.com

Как избавиться от мышей дома навсегда: проверенные методы, которые действительно работают

  1. Уберите еду. Мыши всегда селятся там, где есть доступ к еде. Уберите крошки, храните продукты только в герметичных контейнерах, не оставляйте открытыми пакеты с крупами или хлебом.

  2. Закройте все щели и отверстия. Мыши могут пролезть в дыру размером с карандаш. Проверьте стены, пол, вентиляцию и трубы. Для герметизации используйте монтажную пену, силикон или металлическую сетку.

  3. Установите эффективные ловушки для мышей. На сегодняшний день существует множество вариантов: от классических механических до современных электронных устройств. Хорошо работают также липкие ловушки, но их следует размещать подальше от детей и животных.

  4. Используйте народные средства от мышей. Некоторые ароматы отпугивают грызунов. Капните несколько капель мятного эфирного масла на ватные диски и разложите в местах, где могут появиться мыши. Запах лавровых листьев, гвоздики и полыни также не нравится грызунам.

  5. Ультразвуковые отпугиватели. Это устройства, издающие невыносимые для мышей звуки, но они вполне безопасны для людей. Отпугиватели не убивают, однако прогоняют грызунов и не вредны для домашних питомцев.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
369
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie