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Если дома завелись мыши: как навсегда избавиться от незваных гостей
Эти мелкие грызуны не только наносят вред продуктам и мебели, но и могут переносить опасные заболевания. Поэтому если вы заметили характерные следы — мелкие экскременты, испорченные продукты или ночное шуршание, нужно действовать немедленно.
Как избавиться от мышей дома навсегда: проверенные методы, которые действительно работают
Уберите еду. Мыши всегда селятся там, где есть доступ к еде. Уберите крошки, храните продукты только в герметичных контейнерах, не оставляйте открытыми пакеты с крупами или хлебом.
Закройте все щели и отверстия. Мыши могут пролезть в дыру размером с карандаш. Проверьте стены, пол, вентиляцию и трубы. Для герметизации используйте монтажную пену, силикон или металлическую сетку.
Установите эффективные ловушки для мышей. На сегодняшний день существует множество вариантов: от классических механических до современных электронных устройств. Хорошо работают также липкие ловушки, но их следует размещать подальше от детей и животных.
Используйте народные средства от мышей. Некоторые ароматы отпугивают грызунов. Капните несколько капель мятного эфирного масла на ватные диски и разложите в местах, где могут появиться мыши. Запах лавровых листьев, гвоздики и полыни также не нравится грызунам.
Ультразвуковые отпугиватели. Это устройства, издающие невыносимые для мышей звуки, но они вполне безопасны для людей. Отпугиватели не убивают, однако прогоняют грызунов и не вредны для домашних питомцев.