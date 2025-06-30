Если дома завелись мыши: как навсегда избавиться от незваных гостей

Уберите еду. Мыши всегда селятся там, где есть доступ к еде. Уберите крошки, храните продукты только в герметичных контейнерах, не оставляйте открытыми пакеты с крупами или хлебом.

Закройте все щели и отверстия. Мыши могут пролезть в дыру размером с карандаш. Проверьте стены, пол, вентиляцию и трубы. Для герметизации используйте монтажную пену, силикон или металлическую сетку.

Установите эффективные ловушки для мышей. На сегодняшний день существует множество вариантов: от классических механических до современных электронных устройств. Хорошо работают также липкие ловушки, но их следует размещать подальше от детей и животных.

Используйте народные средства от мышей. Некоторые ароматы отпугивают грызунов. Капните несколько капель мятного эфирного масла на ватные диски и разложите в местах, где могут появиться мыши. Запах лавровых листьев, гвоздики и полыни также не нравится грызунам.