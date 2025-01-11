Если еще не выбросили новогоднюю елку: как можно с пользой использовать хвою на садовом участке

Если вы любите ставить на новогодние праздники натуральную елку, не торопитесь ее выбрасывать. Ее хвою можно с пользой использовать на огороде и в саду.

Если вы выбрасываете новогоднюю елку сразу после праздников, это не самое лучшее решение. Конечно, мы не предлагаем оставлять ее стоять до лета или в следующем Новом году. Все гораздо проще: хвоя елки может стать полезной для огорода. Она отлично защищает грядки от вредителей, в частности улиток, которые не могут ползать по колючим иглам. Рассыпав хвою вокруг растений, вы создадите естественный барьер, который обезопасит ваш сбор.

Однако улитки не единственные, кого отпугивает хвоя. Ее запах не нравится колорадским жукам, муравьям, а также некоторым видам бабочек и гусеницы. Так что новогодняя елка, которая уже выполнила свою праздничную миссию, может стать полезным помощником в вашем саду или огороде. Правда, фермеры рекомендуют использовать не только хвою, но и другие части дерева для максимального эффекта.

Какие еще растения могут помочь в борьбе с вредителями

К примеру, древесный пепел эффективно отпугивает крестоцветных блошек и капустных мух, а еще служит отличным удобрением для огорода благодаря высокому содержанию питательных веществ. Если у вас появились паутинные клещи или тли, их можно выгнать с помощью настоя из чеснока или горького перца.

Интересно, что защита от вредителей может быть не только полезной, но и декоративной. К примеру, бархатцы и настурции не только украшают грядки, но и защищают их от таких вредителей, как нематоды. Также вблизи растений хорошо сажать полынь, лаванду или пижму — их запах отпугивает нежелательных гостей. Для лучшего результата следует комбинировать несколько естественных способов защиты.

Следует избегать химических средств, поскольку они вредят не только вредителям, но и полезным насекомым, как пчелам и шмелям, опыляющим растения. Органические методы являются безопасными и экологическими.

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