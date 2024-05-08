Если французский маникюр немного надоел: как с помощью одной детали его разнообразить (фото)

Французский маникюр или френч-маникюр – классический и элегантный стиль ногтевого дизайна, который никогда не выходит из моды.

Многие женщины предпочитают разнообразить этот дизайн и добавить какую-нибудь изюминку. Самый легкий способ это сделать, это использовать блестки, считает эксперт Рианны Басурто и предлагает различные варианты этого блестящего тренда.

Форма миндаля на длинные ногти – прекрасное полотно для блестящего френча

Тем у кого более длинные ногти стилистка предлагает обратить внимание на миндалевидную форму френча, на удлиненный кончик которого нанести блеск.

Варианты французского маникюра/ фото women.com

Блестящий френч на короткие ногти

Для коротких ногтей вместо эффектного блеска на значительной площади добавьте тонкую линию блеска на кончики ногтей. Это может быть базовый серебристый или приглушенный золотой цвет, который прекрасно подойдет здесь, поскольку цвет нейтрален и сочетается со всем.

Этот вариант именно для тех, кто не хочет отходить от классического французского маникюра, кто хочет сохранить белые ультратонкие кончики, добавив маленькое количество блеска.

Французский маникюр на короткие ногти/ фото women.com

Цветная блестящая полоска для более смелого маникюра

Ярко-розовая или неоновая блестящая полоска мгновенно привлечет внимание к вашим когтям и придаст этому тренду индивидуальность. Это вариант подходит для тех, кто имеет короткие ногти, но все равно хочет выделиться, быть более заметным. Рианна Басурто рекомендует не стесняться и играть с любым цветом, который нравится. Цвет лучше подбирать согласно событию, например, красный на праздники или солнечный желтый на лето.

Вариант френча с блестками/ фото women.com

Темные блестки могут придать французскому маникюру особую остроту

Кончики французского маникюра не обязательно должны быть белыми. Темно-золотые или коричневые блестки могут придать этому маникюру таинственную нотку и остроту. Контраст между темным, блестящим кончиком и вашим в большинстве своем полупрозрачным розовым ногтем достаточно исключителен, чтобы выделяться, независимо от того, какую одежду вы с ней сочетаете.

Французский маникюр с темными фото women.com

Блестящая линия на французском маникюре

Сверкающая золотая полоска на французском ногте цвета шампанского является идеальным сочетанием женственности и утонченности. Расположение линии по центру подчеркивает длину ваших ногтей. Вы сами можете решить, какой оттенок линии наносить и какой толщины.

Французский маникюр с блестящей линией/ фото women.com

Френч с двойной линией

Кто сказал, что на кончике французского маникюра обязательно должен быть другой цвет? Создайте двойную линию с блестками, но не заполняйте середину другим цветом, как на фото. Это не только красиво, но и уникально.

Французский маникюр с двумя блестящими линиями/ фото women.com

Блеск не обязательно должен быть на кончике

Нанесение блеска на ногтевое ложе – интересный способ изменить обычный дизайн французского маникюра. Используя тонкую кисточку, нарисуйте полумесяц голубыми и серебряными блестками у кутикулы.

Французский маникюр с/фото women.com

Блеск поверх традиционного французского маникюра

Это правда, что блестящий французский маникюр не обязательно означает блеск только на кончике. Блестящий оттенок можно не только наносить на ногтевое ложе, но и наносить поверх традиционного, нейтрального маникюра для едва заметного блеска по всей поверхности. Просто убедитесь, что вы выбираете формулу с полупрозрачным основанием, чтобы под ней все равно был виден ваш классический дизайн ногтей.

Блеск поверх французского маникюра/ фото women.com

Блестящий нейл-арт

Если вы не любите блестки, но все равно хотите едва заметный намек на блеск, можно сделать нейл-арт в форме завитка. Добавление нейл-арта в виде полоски придаст изысканности, благодаря чему ногти будут выглядеть очень дорогими. Этот вариант идеально подходит для тех, у кого длинные ногти и кто не хочет отходить от классического французского маникюра. В этом варианте присутствует классический розово-белый французский дизайн, но вихрь блеска просто добавит к вашим когтям что-то особенное.

Французский маникюр/ фото women.com

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