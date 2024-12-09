Если хочется кофе, но нельзя: чем лучше заменить напиток

Эти три напитка заряжают энергией и силой на весь день так же, как и кофе, потому что содержат достаточное количество кофеина.

Если вам по каким-то причинам нельзя пить кофе, не стоит огорчаться, ведь есть прекрасные заменители, имеющие такой же эффект. Эти напитки бодрят и заряжают энергией на длительный промежуток времени. А еще очень полезны для здоровья.

Цикорий

Корень цикория обжаривают по той же технологии, что и кофейные зерна, затем его перемалывают и готовят напиток. По вкусу цикорий подобен кофе, но не содержит в себе кофеина. Однако бодрит так же. А еще цикорий полезен для здоровья, потому что обладает желчегонным эффектом и поддерживает процессы пищеварения в организме. Благодаря содержанию растворимой клетчатки напиток помогает расти позитивной микрофлоре в кишечнике. Однако следует помнить, что напиток из цикория нельзя употреблять беременным женщинам и кормящим грудным молоком.

Матча

Это одна из разновидностей зеленого чая, напиток прекрасно справится с функцией утреннего кофе, поскольку содержит достаточно кофеина. Чай производится путем перетирания зеленых листьев в порошок. Матча обладает освежающим вкусом, бодрит и заряжает энергией на длительный промежуток времени. Чай содержит антиоксиданты, поэтому способствует продлению молодости кожи и защищает от раковых заболеваний. Ученые доказали, что регулярное употребление чая матча помогает снизить высокое давление и нивелирует риск развития диабета II типа.

Комбуча

Напиток производится путем ферментации черного чая с помощью сахара, дрожжей и полезных бактерий. Наверное, многие помнят бабушкин напиток из "чайного гриба" — это именно он. Комбуча обладает тонизирующими свойствами, поэтому вполне может заменить кофе. Также напиток при регулярном употреблении положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и укрепляет иммунитет. Комбуча может снижать уровень "плохого" холестерина и стабилизировать уровень сахара в крови. Однако напиток нельзя пить тем, у кого проблемы с кислотностью желудка и кишечником.

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