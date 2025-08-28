Если хотите, чтобы малина обильно плодоносила в следующем году, обязательно сделайте в сентябре это

Малина — одна из самых любимых ягод на наших огородах. Она неприхотлива, но чтобы в следующем году получить щедрый урожай, стоит позаботиться о ней уже осенью. Сентябрь — ключевой месяц для ухода за малиной, ведь именно сейчас закладывается основа будущего плодоношения. Так что рассказываем, что нужно сделать с кустами, чтобы следующим летом малина порадовала большим количеством вкусных ягод.

Правильная обрезка. После сбора урожая нужно удалить старые побеги, которым больше двух лет — они уже не принесут ягод, но будут отбирать питательные вещества у молодых. Также обрезают больные, слабые и сухие ветки. На одном кусте должны остаться 6-8 самых крепких побегов.

Рыхление и прополка. Почву вокруг малины следует хорошо разрыхлить, чтобы корни получали достаточно кислорода. Сорняки обязательно убирают, ведь они забирают влагу и питательные вещества.

Осенняя подкормка. В сентябре малине требуются калий и фосфор. Они укрепляют корневую систему и помогают заложить почки для будущего урожая. Азотные удобрения осенью не используются, чтобы не стимулировать рост. Лучше всего внести золу, суперфосфат или специальное осеннее удобрение.

Обильный полив. Сентябрь часто бывает сухим, поэтому кустам нужен глубокий полив. Особенно важно напоить малину перед зимой, чтобы корни не пересохли и хорошо перенесли морозы.