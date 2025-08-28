ТСН в социальных сетях

Если хотите, чтобы малина обильно плодоносила в следующем году, обязательно сделайте в сентябре это

Как правильно ухаживать за малиновыми кустами в сентябре, чтобы получить богатый урожай больших и сладких ягод в следующем сезоне.

Как ухаживать за малиной осенью

Малина — одна из самых любимых ягод на наших огородах. Она неприхотлива, но чтобы в следующем году получить щедрый урожай, стоит позаботиться о ней уже осенью. Сентябрь — ключевой месяц для ухода за малиной, ведь именно сейчас закладывается основа будущего плодоношения. Так что рассказываем, что нужно сделать с кустами, чтобы следующим летом малина порадовала большим количеством вкусных ягод.

Как ухаживать за кустами малины осенью

  • Правильная обрезка. После сбора урожая нужно удалить старые побеги, которым больше двух лет — они уже не принесут ягод, но будут отбирать питательные вещества у молодых. Также обрезают больные, слабые и сухие ветки. На одном кусте должны остаться 6-8 самых крепких побегов.

  • Рыхление и прополка. Почву вокруг малины следует хорошо разрыхлить, чтобы корни получали достаточно кислорода. Сорняки обязательно убирают, ведь они забирают влагу и питательные вещества.

  • Осенняя подкормка. В сентябре малине требуются калий и фосфор. Они укрепляют корневую систему и помогают заложить почки для будущего урожая. Азотные удобрения осенью не используются, чтобы не стимулировать рост. Лучше всего внести золу, суперфосфат или специальное осеннее удобрение.

  • Обильный полив. Сентябрь часто бывает сухим, поэтому кустам нужен глубокий полив. Особенно важно напоить малину перед зимой, чтобы корни не пересохли и хорошо перенесли морозы.

  • Мульчирование. После полива землю под кустами укрывают слоем мульчи — соломой, опилками, торфом. Это сбережет влагу, притормозит рост сорняков и защитит корни от резких перепадов температур.

