Если хотите, чтобы перец вырос большим, сладким и мясистым, подживите его этими отходами

После такой подкормки можно собрать втрое больший урожай перца, поэтому опытные хозяева не рекомендуют выбрасывать эти отходы в мусор.

Для того, чтобы вырастить богатый урожай болгарского перца, не нужно дорогих удобрений, достаточно яичной скорлупы. Ее считают ненужным мусором, но на самом деле она настоящий эликсир для болгарского перца, и вот почему.

Зачем опытные огородники рекомендуют подкармливать перец яичной скорлупой

Весь секрет подкормки состоит в том, что скорлупа содержит кальций, который укрепляет клетки растений и предотвращает гниение плодов. Но чтобы удобрение из яичной скорлупы сработало, его нужно правильно приготовить.

Прежде всего соберите скорлупу из 10-12 яиц, тщательно промойте ее от остатков белка и просушите на солнце или в духовке при температуре 50°C. Затем измельчите в порошок, полученное удобрение внесите в лунки при высадке рассады перца – по 1 столовой ложке на растение.

Кальций будет постепенно высвобождаться, укрепляя корни и стебли растений. Если перец уже растет в открытом грунте, можно посыпать порошок вокруг стеблей и присыпать землей. Уже через две недели вы заметите, что листья стали плотнее, а завязи появились в разы больше.

Для редкой подкормки опытные хозяева рекомендуют приготовить настой. Измельчите 100 г яичной скорлупы и залейте литром кипятка, накройте крышкой и настаивайте 5-7 дней. Когда жидкость станет мутной и запахнет сероводородом, разведите ее водой в пропорции 1:3. Готовой подкормкой полейте рассаду перца под корень.

Такой настой будет не только питать растения, но и отпугнуть улиток, потому что они не сносят острых частиц скорлупы. Главное, не переборщить, достаточно одной подкормки в месяц, иначе почва станет слишком щелочной и перец начнет болеть.

Если обработать листья перца измельченной скорлупой, это защитит культуру от колорадского жука, он не любит кальция.

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