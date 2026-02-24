ТСН в социальных сетях

Если хотите идеальную квашеную капусту: вот сорта, которые обязательно следует посадить в 2026 году

Квашеная капуста — это не только очень вкусно, но и невероятно полезно. Многие украинцы любят готовить ее самостоятельно, но успех заготовки зависит от одного важного фактора: правильного сорта. Именно от него зависят хруст, сочность и природная сладость готового блюда.

Сорта капусты для засолки 2026 года

Сорта капусты для засолки 2026 года / © pexels.com

Чтобы квашеная или маринованная капуста получилась идеальной, выбирайте:

  • среднепоздние и поздние сорта;

  • кочаны плотной структуры;

  • сорта с высоким содержанием природных сахаров;

  • листья сочные, но крепкие.

Именно такая капуста хорошо бродит, не размокает во время засолки и сохраняет приятный хруст.

Топ-пять сортов капусты для засолки в 2026 году

Слава 1305

Популярный выбор для домашних заготовок. Кочаны хорошо бродят и остаются хрустящими даже после длительного хранения:

  • Вес кочанов: 3–5 кг.

  • Плотная структура.

  • Сочность.

  • Идеальный баланс сахаров.

Аммагер 611

Поздний сорт с отличной лежкостью и крепкой структурой. Идеален для тех, кто планирует делать большие запасы.

Мегатон F1

Современный гибрид с рекордными размерами початков — до 10 кг. Высокая урожайность и сочные листья делают его популярным среди тех, кто готовит капусту в больших объемах.

Харьковская зимняя

Отечественный сорт, проверенный годами. Капуста после засолки остается ароматной и аппетитной.

  • Очень хрустящие листья.

  • Высокое содержание сахаров.

  • Насыщенный вкус.

  • Прекрасная адаптация к климату Украины.

Белорусская 455

Классический сорт для традиционного квашения, который часто называют эталонным для домашних заготовок.

  • Стабильный урожай.

  • Плотные початки.

  • Прекрасный вкус.

  • Универсальность использования.

