Если хотите идеальную квашеную капусту: вот сорта, которые обязательно следует посадить в 2026 году
Квашеная капуста — это не только очень вкусно, но и невероятно полезно. Многие украинцы любят готовить ее самостоятельно, но успех заготовки зависит от одного важного фактора: правильного сорта. Именно от него зависят хруст, сочность и природная сладость готового блюда.
Чтобы квашеная или маринованная капуста получилась идеальной, выбирайте:
среднепоздние и поздние сорта;
кочаны плотной структуры;
сорта с высоким содержанием природных сахаров;
листья сочные, но крепкие.
Именно такая капуста хорошо бродит, не размокает во время засолки и сохраняет приятный хруст.
Топ-пять сортов капусты для засолки в 2026 году
Слава 1305
Популярный выбор для домашних заготовок. Кочаны хорошо бродят и остаются хрустящими даже после длительного хранения:
Вес кочанов: 3–5 кг.
Плотная структура.
Сочность.
Идеальный баланс сахаров.
Аммагер 611
Поздний сорт с отличной лежкостью и крепкой структурой. Идеален для тех, кто планирует делать большие запасы.
Мегатон F1
Современный гибрид с рекордными размерами початков — до 10 кг. Высокая урожайность и сочные листья делают его популярным среди тех, кто готовит капусту в больших объемах.
Харьковская зимняя
Отечественный сорт, проверенный годами. Капуста после засолки остается ароматной и аппетитной.
Очень хрустящие листья.
Высокое содержание сахаров.
Насыщенный вкус.
Прекрасная адаптация к климату Украины.
Белорусская 455
Классический сорт для традиционного квашения, который часто называют эталонным для домашних заготовок.
Стабильный урожай.
Плотные початки.
Прекрасный вкус.
Универсальность использования.