Если хотите идеальную квашеную капусту: вот сорта, которые обязательно следует посадить в 2026 году

Сорта капусты для засолки 2026 года / © pexels.com

Чтобы квашеная или маринованная капуста получилась идеальной, выбирайте:

среднепоздние и поздние сорта;

кочаны плотной структуры;

сорта с высоким содержанием природных сахаров;

листья сочные, но крепкие.

Именно такая капуста хорошо бродит, не размокает во время засолки и сохраняет приятный хруст.

Топ-пять сортов капусты для засолки в 2026 году

Слава 1305

Популярный выбор для домашних заготовок. Кочаны хорошо бродят и остаются хрустящими даже после длительного хранения:

Вес кочанов: 3–5 кг.

Плотная структура.

Сочность.

Идеальный баланс сахаров.

Аммагер 611

Поздний сорт с отличной лежкостью и крепкой структурой. Идеален для тех, кто планирует делать большие запасы.

Мегатон F1

Современный гибрид с рекордными размерами початков — до 10 кг. Высокая урожайность и сочные листья делают его популярным среди тех, кто готовит капусту в больших объемах.

Харьковская зимняя

Отечественный сорт, проверенный годами. Капуста после засолки остается ароматной и аппетитной.

Очень хрустящие листья.

Высокое содержание сахаров.

Насыщенный вкус.

Прекрасная адаптация к климату Украины.

Белорусская 455

Классический сорт для традиционного квашения, который часто называют эталонным для домашних заготовок.

