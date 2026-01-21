Если хотите выглядеть элегантно даже в сильный мороз: вот что носить зимой

Как иметь стильный вид зимой и не замерзнуть / © pexels.com

Реклама

Пальто, дубленка, шуба из экомеха или пуховик сочетают тепло и актуальные модные тренды, делая образ завершенным даже в самые суровые зимние дни.

Трендовая верхняя одежда зимы 2026 года

Шерстяное пальто

Шерстяное пальто остается универсальным must-have этой зимой. Оно надежно защищает от холода и идеально подходит как для деловых, так и для повседневных образов.

Самые стильные модели — длиной ниже колена или макси: они согревают и зрительно удлиняют силуэт.

Реклама

Чтобы сделать образ актуальнее, дополните пальто поясом, массивным шарфом или контрастным головным убором — яркий акцент сразу оживит лук.

Дубленка из овчины

Дубленки из овчины возвращаются в моду благодаря своей способности сохранять тепло даже в лютый мороз. Натуральная кожа и мягкий мех внутри обеспечивают комфорт и практичность.

Особенно стильный вид имеют укороченные модели с широкими воротниками. Сочетайте их с джинсами и грубыми ботинками — и повседневный образ приобретает современный шарм.

Шуба из искусственного меха

Искусственный мех остается фаворитом тех, кто выбирает этическую и экологичную моду. Яркие цвета, оверсайз-крои и декоративные детали делают образ эффектным даже в холодную погоду.

Реклама

Лучше всего сочетать такие шубы с базовыми вещами: джинсами, нейтральными свитерами и высокими сапогами — простота и элегантность создают гармоничный контраст с выразительной верхней одеждой.

Пуховик

Для экстремальных морозов незаменим пуховик. Современные модели совмещают практичность и стиль: длинные или средней длины, с капюшонами, поясами и декоративными стяжками.

Они позволяют оставаться в тепле, не жертвуя силуэтом. Для повседневной носки выбирайте нейтральные оттенки, а яркие пуховики станут акцентом зимнего гардероба.

Модные детали и аксессуары

Не менее важны аксессуары: шарфы, перчатки и головные уборы не только согревают, но и завершают образ.

Реклама

Массивные шарфы и объемные шапки придают стиль, а яркие перчатки или сумка могут стать яркой деталью в монохромном луке.

Даже в самые суровые морозы можно выглядеть модно, сочетая тепло и стиль. Главное правило: выбирайте качественные материалы, продумывайте длину и крой и не забывайте об аксессуарах, подчеркивающих индивидуальность вашего образа.