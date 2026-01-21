- Дата публикации
Если хотите выглядеть элегантно даже в сильный мороз: вот что носить зимой
С приходом морозов особенно важно выбирать верхнюю одежду, которая не только согревает, но и придает стиль.
Пальто, дубленка, шуба из экомеха или пуховик сочетают тепло и актуальные модные тренды, делая образ завершенным даже в самые суровые зимние дни.
Трендовая верхняя одежда зимы 2026 года
Шерстяное пальто
Шерстяное пальто остается универсальным must-have этой зимой. Оно надежно защищает от холода и идеально подходит как для деловых, так и для повседневных образов.
Самые стильные модели — длиной ниже колена или макси: они согревают и зрительно удлиняют силуэт.
Чтобы сделать образ актуальнее, дополните пальто поясом, массивным шарфом или контрастным головным убором — яркий акцент сразу оживит лук.
Дубленка из овчины
Дубленки из овчины возвращаются в моду благодаря своей способности сохранять тепло даже в лютый мороз. Натуральная кожа и мягкий мех внутри обеспечивают комфорт и практичность.
Особенно стильный вид имеют укороченные модели с широкими воротниками. Сочетайте их с джинсами и грубыми ботинками — и повседневный образ приобретает современный шарм.
Шуба из искусственного меха
Искусственный мех остается фаворитом тех, кто выбирает этическую и экологичную моду. Яркие цвета, оверсайз-крои и декоративные детали делают образ эффектным даже в холодную погоду.
Лучше всего сочетать такие шубы с базовыми вещами: джинсами, нейтральными свитерами и высокими сапогами — простота и элегантность создают гармоничный контраст с выразительной верхней одеждой.
Пуховик
Для экстремальных морозов незаменим пуховик. Современные модели совмещают практичность и стиль: длинные или средней длины, с капюшонами, поясами и декоративными стяжками.
Они позволяют оставаться в тепле, не жертвуя силуэтом. Для повседневной носки выбирайте нейтральные оттенки, а яркие пуховики станут акцентом зимнего гардероба.
Модные детали и аксессуары
Не менее важны аксессуары: шарфы, перчатки и головные уборы не только согревают, но и завершают образ.
Массивные шарфы и объемные шапки придают стиль, а яркие перчатки или сумка могут стать яркой деталью в монохромном луке.
Даже в самые суровые морозы можно выглядеть модно, сочетая тепло и стиль. Главное правило: выбирайте качественные материалы, продумывайте длину и крой и не забывайте об аксессуарах, подчеркивающих индивидуальность вашего образа.