Если к сковородке липнет еда, сделайте вот это: такой трюк решит проблему навсегда

Как восстановить антипригарные свойства сковородки / © www.freepik.com/free-photo

Когда еда начинает прилипать к сковороде, приготовление превращается в сплошное раздражение. Даже обычная яичница превращается в кашу, блины пригорают, а мытье посуды занимает вдвое больше времени. Большинство хозяек сразу думают о замене сковородки, но на самом деле проблема часто кроется не в изношенном покрытии, а в неправильном уходе. Есть простой лайфхак, который поможет вернуть гладкую поверхность сковороды и забыть надолго о прилипании пищи.

Что сделать, чтобы еда больше не прилипала к сковороде

Главная причина прилипания — пересушенная или сбитая поверхность. Ее можно восстановить за несколько минут с помощью обычной соли.

Насыпьте тонкий слой поваренной соли на чистую сухую сковороду и поставьте ее на средний огонь. Прогревайте 3-5 минут, пока соль не станет горячей, но не темной. Затем осторожно высыпьте соль, протрите поверхность бумажным полотенцем и смажьте несколькими каплями растительного масла. Равномерно распределите масло по дну и стенам.

Этот простой прием создает тонкий защитный слой, препятствующий прилипанию пищи и продлевает срок службы сковороды.

Соль очищает микропоры от нагара и остатков жира, ведь они вызывают прилипание. Растительное масло восполняет эти поры, восстанавливая естественный эффект скольжения. Такой способ особенно хорошо подходит для чугунных и стальных сковородок, но можно также применять для антипригарных поверхностей без повреждений.

Как избежать проблемы прилипания пищи к сковороде в будущем

Чтобы еда больше не прилипала, не перегревайте пустую сковороду, всегда добавляйте жир перед жаркой и не мойте горячую поверхность холодной водой. Также следует избегать металлических лопаток, портящих покрытие.