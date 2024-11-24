Если купили кислые мандарины, не огорчайтесь: как быстро сделать фрукты сладкими

Не всегда удается купить сладкие спелые мандарины, потому что продавцы срывают их недозрелыми, чтобы фрукты хорошо перенесли транспортировку. Однако, есть два проверенных метода, как сделать фрукты сладкими, даже если они очень кислые.

Как сделать кислые мандарины сладкими: советы экспертов

Быстрый способ. Такой лайфхак очень быстр и удобен. Надо просто положить кислые мандарины на 30 секунд в микроволновку. Этот способ будет также идеальным для апельсинов и винограда. Все, что вам нужно сделать, это положить кислые фрукты в микроволновку и включить ее на 30 секунд на полную мощность. Однако следует заметить, что после этого вкус фруктов может несколько измениться, так как серединка немного сварится.

Такой лайфхак очень быстр и удобен. Надо просто положить кислые мандарины на 30 секунд в микроволновку. Этот способ будет также идеальным для апельсинов и винограда. Все, что вам нужно сделать, это положить кислые фрукты в микроволновку и включить ее на 30 секунд на полную мощность. Однако следует заметить, что после этого вкус фруктов может несколько измениться, так как серединка немного сварится. Положите фрукты на подоконник. Этот способ медленнее, но если вы купили мандарины впрок, он станет отличным вариантом. Положите кислые мандарины на подоконник на солнечную сторону своего дома. Пусть фрукты полежат 3 дня, этого времени хватит, чтобы мандарины созрели и стали гораздо слаще.

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