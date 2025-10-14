Что делать, если не несутся куры / © unsplash.com

Реклама

Каждый хозяин знает, как досадно, когда куры вдруг перестают нестись. Еще вчера в гнездах было полно яиц, а сегодня всего несколько или совсем пусто. Причины могут быть разными: от изменения погоды до неправильного рациона. Но есть несколько простых шагов, которые помогут быстро устранить проблему. Рассказываем, что нужно делать, чтобы куры снова начали нестись.

Если куры не несутся: что делать, чтобы быстро решить проблему