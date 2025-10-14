- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 420
- Время на прочтение
- 2 мин
Если куры перестали нестись: сделайте вот это — и яиц некуда будет девать
Есть простые методы, проверенные временем, которые помогут решить проблему. Куры будут нестись даже в самые сильные морозы, если придерживаться этих рекомендаций.
Каждый хозяин знает, как досадно, когда куры вдруг перестают нестись. Еще вчера в гнездах было полно яиц, а сегодня всего несколько или совсем пусто. Причины могут быть разными: от изменения погоды до неправильного рациона. Но есть несколько простых шагов, которые помогут быстро устранить проблему. Рассказываем, что нужно делать, чтобы куры снова начали нестись.
Если куры не несутся: что делать, чтобы быстро решить проблему
Просмотрите рацион — белок и кальций решают все. Самая частая причина того, что куры перестают нестись, это недостаток питательных веществ. Добавьте в рацион белковые продукты: вареную рыбу, сыр, измельченное зерно, жмых или комбикорм с высоким содержанием протеина. Не забывайте о кальции, потому что без него скорлупа становится тонкой, а куры быстрее истощаются. Лучший источник — измельченная яичная скорлупа, мел или специальные минеральные добавки.
Добавьте света — курам нужно не менее 14 часов. Куры реагируют на продолжительность дня: если света мало, организм переходит в режим отдыха. Особенно это заметно зимой. Выход прост — установите дополнительное освещение в курятнике. Лампа мощностью 40-60 Вт, включенная утром и вечером, способна удвоить количество яиц уже через неделю.
Следите за температурой в курятнике. Оптимальная температура для кур — от +12 до +20°C. Если холоднее, куры тратят энергию на обогрев тела, а не производство яиц. Поэтому зимой следует утеплить помещение, убрать сквозняки и добавить сухую подстилку.
Добавьте немного витаминов из огорода. Мелко изрезанная морковь, тыква, свекла, капустные листья, крапива или зеленый лук — это отличные природные добавки, которые поддерживают иммунитет и повышают продуктивность. Опытные птицеводы советуют раз в неделю делать витаминную смесь — из вареных овощей и зерна.