«Если летучая мышь хотя бы прикоснулась к вам — бегите к врачу»: инфекционист предупредил о смертельной опасности

Летучая мышь / © pexels.com

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Бешенство по-прежнему остается одним из самых опасных заболеваний, которое после появления первых симптомов заканчивается летальным исходом в100 % случаев. Врачи отмечают, что вирус может проникнуть через незаметное повреждение кожи, поэтому даже кратковременный контакт с животным требует вакцинации.

Об этомсообщаетиздание EgészségKalauz.

Инфекционист Венгерской академии наук Роберт Сурьань, отвечая на вопрос 28-летней женщины, подчеркнул, что если летучая мышь действительно прикоснулась к человеку, прививка обязательна. Вирус бешенства попадает в организм через слюну инфицированного животного и может проникнуть даже через мельчайшие микроповреждения кожи или слизистых оболочек, которые не видны невооруженным глазом.

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По словам врача, решение о вакцинации принимается по следующему принципу: если существует хотя бы теоретическая вероятность контакта со слюной инфицированного животного, профилактика является обязательной. Если никаких повреждений нет и контактов не было, врач может оценить риск как минимальный.

«Если летучая мышь коснулась вас — да, прививка необходима и не вызывает серьезных побочных эффектов», — отметил инфекционист.

Вакцина от бешенства считается одной из самых безопасных. Побочные эффекты ограничиваются местной реакцией — покраснением или болью в месте инъекции, иногда лёгким повышением температуры. Эти проявления проходят самостоятельно в течение суток-двух.

Даже если летучая мышь пролетела всего на мгновение и исчезла, а на коже нет видимых повреждений, врачи советуют не подвергать себя опасности. Бешенство поражает центральную нервную систему, и после появления первых симптомов — лихорадки, головной боли, мышечных спазмов, иногда даже боязни воды — заболевание заканчивается летально в 100% случаев.

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Поэтому главное правило — после любого возможного контакта с летучей мышью не ищите следы укуса, а сразу обращайтесь к врачу. Вакцинация в первые часы и дни после контакта с вирусом является единственной надёжной защитой от этой страшной болезни.

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