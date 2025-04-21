Как на маленьком огороде посадить много овощей / © pixabay.com

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Профессиональные агрономы предлагают всем, кто имеет маленькие огороды, действенное и достаточно простое решение — это уплотнение. Такой подход к высадке овощных культур позволит продуктивно использовать каждый клочок земли. Рассказываем, ссылаясь на ресурс zaxid.net, как посадить овощи на маленьком участке, чтобы на все хватило места и культуры не конкурировали между собой за питательные вещества, солнце и влагу.

Как организовать правильное «соседство» овощных культур

Чтобы растения не тормозили рост друг друга, нужно правильно подбирать компаньонов.

Баклажаны притягивают колорадских жуков, в то время как фасоль и горох отпугивают их.

Не следует сажать бобовые культуры возле чеснока и лука.

Помидоры не следует сажать рядом с капустой, горохом и картофелем.

Укроп хорошо сажать возле капусты.

Базилик хорошо влияет на вкус и аромат помидоров.

Следует учитывать еще один важный момент — сроки созревания. Салат, редис и зеленый лук успеют дать первый урожай еще до того, как другие культуры разрастутся. Поэтому эти овощи можно смело сажать в междурядья других овощных культур.

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Как уплотнить грядки на огороде: советы экспертов

Если правильно сочетать растения, это позволит не только сэкономить место, но и обеспечить естественную защиту от вредителей.

Капуста и сельдерей. Сельдерей будет отпугивать белокрылок и не мешать капусте разрастаться.

Клубника, чеснок и петрушка — эти культуры будут защищать друг друга от насекомых-вредителей.

Морковь и лук — классический тандем растений, защищающих друг друга от насекомых.

Фасоль и картофель будут обогащать почву азотом, а фасоль будет отпугивать вредителей от картофеля.

Несколько советов, чтобы сделать метод уплотнения еще более эффективным.

Сажайте по периметру огорода растения, которые будут отпугивать от овощей вредителей — чернобривцы, календулу, лаванду, кориандр.

Необходимо соблюдать принцип севооборота, чтобы получать со своего огорода максимальный урожай.

Обязательно подкармливайте овощи: уплотненные грядки требуют гораздо больше удобрений, чем обычные.