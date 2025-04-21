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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
70
Время на прочтение
2 мин

Если маленький огород: как посадить овощи, чтобы на все хватило места — полезные советы

Многие хозяева имеют проблему нехватки места для своих овощей, особенно когда земельный участок очень маленький, а растений посадить хочется много.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как на маленьком огороде посадить много овощей

Как на маленьком огороде посадить много овощей / © pixabay.com

Профессиональные агрономы предлагают всем, кто имеет маленькие огороды, действенное и достаточно простое решение — это уплотнение. Такой подход к высадке овощных культур позволит продуктивно использовать каждый клочок земли. Рассказываем, ссылаясь на ресурс zaxid.net, как посадить овощи на маленьком участке, чтобы на все хватило места и культуры не конкурировали между собой за питательные вещества, солнце и влагу.

Как организовать правильное «соседство» овощных культур

Чтобы растения не тормозили рост друг друга, нужно правильно подбирать компаньонов.

  • Баклажаны притягивают колорадских жуков, в то время как фасоль и горох отпугивают их.

  • Не следует сажать бобовые культуры возле чеснока и лука.

  • Помидоры не следует сажать рядом с капустой, горохом и картофелем.

  • Укроп хорошо сажать возле капусты.

  • Базилик хорошо влияет на вкус и аромат помидоров.

Следует учитывать еще один важный момент — сроки созревания. Салат, редис и зеленый лук успеют дать первый урожай еще до того, как другие культуры разрастутся. Поэтому эти овощи можно смело сажать в междурядья других овощных культур.

Как уплотнить грядки на огороде: советы экспертов

Если правильно сочетать растения, это позволит не только сэкономить место, но и обеспечить естественную защиту от вредителей.

  • Капуста и сельдерей. Сельдерей будет отпугивать белокрылок и не мешать капусте разрастаться.

  • Клубника, чеснок и петрушка — эти культуры будут защищать друг друга от насекомых-вредителей.

  • Морковь и лук — классический тандем растений, защищающих друг друга от насекомых.

  • Фасоль и картофель будут обогащать почву азотом, а фасоль будет отпугивать вредителей от картофеля.

Несколько советов, чтобы сделать метод уплотнения еще более эффективным.

  • Сажайте по периметру огорода растения, которые будут отпугивать от овощей вредителей — чернобривцы, календулу, лаванду, кориандр.

  • Необходимо соблюдать принцип севооборота, чтобы получать со своего огорода максимальный урожай.

  • Обязательно подкармливайте овощи: уплотненные грядки требуют гораздо больше удобрений, чем обычные.

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Дата публикации
Количество просмотров
70
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