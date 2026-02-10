Молния очень часто становится самой слабой частью верхней одежды. Она может заедать, плохо сходиться или заклинивать, что вызывает раздражение и заставляет думать о замене недешевой вещи. Однако есть несколько лайфхаков, которые помогут быстро исправить проблему без ремонта и лишних усилий. Благодаря этим простым методам вы сможете вернуть плавность хода замка и продлить срок службы своей верхней одежды.

Смазывание замка. Часто молния заедает из-за трения между зубцами, и это легко исправить. Для этого можно использовать сухое мыло или графитовый порошок. Средство нужно нанести на зубцы, после чего ползунок несколько раз провести сверху вниз, чтобы оно равномерно распределилось. Такой простой прием устраняет трение, позволяет молнии легко скользить и предотвращает заклинивание в будущем.

Исправление смещенных зубцов. Если молния сходится неровно или зубцы чуть-чуть сместились, это легко исправить без замены замка. Нужно осторожно проверить, где зубцы не сходятся и немного поджать их плоскими пассатижами. Затем следует пройтись ползунком, чтобы проверить, все ли зубцы стали на свое место. После этого замок будет работать плавно и не будет расходиться даже при интенсивном использовании.