Если моющее средство не справилось: гениальный лайфхак, как отмыть очень грязную посуду

Даже самое лучшее моющее средство не всегда справляется с определенными массными загрязнениями на посуде.

Иногда мы не готовим любимые блюда именно потому, что они оставляют на посуде сложные загрязнения, с которыми не справляется обычное магазинное моющее средство.

Однако, не стоит отказывать себе в удовольствии съесть жареный картофель или вкусные котлеты. Ведь существует один продукт, который поможет избавиться даже от старых и масляных пятен. И это обычный уксус.

К любому моющему средству, которое вы используете для мытья посуды, добавьте 2 ст. ложки уксуса. Теперь очистить кастрюли и сковородки будет совсем просто. Уксус поможет растворить жир за считанные минуты, и посуда снова станет чистой.

А если на вашей разделочной доске есть пятна от фруктов, овощей и ягод, которые, кажется, намертво въелись в ее поверхность, справиться с ними сможет только лимонная кислота.

Возьмите один свежий лимон, разрежьте его пополам, протрите местом разреза поверхность, которую вам нужно очистить. Оставьте сок лимона на разделочной доске на 15 минут, затем просто смойте проточной водой. Перед тем, как убрать его к кухонному шкафчику, не забудьте протереть изделие досуха.

А вот старые засохшие пятна жира на тарелках и сковородках помогут убрать чайные пакетики. Поместите всю посуду в глубокую миску с горячей водой, бросьте в жидкость несколько чайных пакетиков. Оставьте тарелки на несколько часов отмокать, затем помойте. Все устаревшие пятна отойдут очень быстро и легко.

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