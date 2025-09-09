Что говорит мужчина, если действительно любит женщину / © www.freepik.com/free-photo

«Ты сегодня ела?». Забота о базовых вещах — самый главный признак искренности чувств. Мужчина, который любит, всегда будет беспокоиться о том, чтобы женщина чувствовала себя хорошо и была сытой.

«Хорошо доехала?». Если после встречи или поездки он обязательно интересуется, безопасно ли вы добрались домой — это проявление искреннего внимания, чувств и заботы.

«Я сделаю это для тебя». Настоящая любовь выражается в поступках, но слова поддержки тоже важны. Мужчина готов взять на себя часть забот, чтобы облегчить жизнь своей женщине.

«Я горжусь тобой». Это слова, вдохновляющие больше любых комплиментов. Они показывают, что мужчина ценит усилия женщины и видит личность, а не только любимого человека.