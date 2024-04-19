Если на одежду попал сок от одуванчика или пыльца цветка: как вывести такие пятна народными средствами

С появлением первых цветов многие сталкиваются с проблемой пятен от пыльцы и сока трудновыводимых растений. Иногда кажется, что вещь полностью испорчена. Но не торопитесь ее выбрасывать.

Наибольшее досаду в теплое время года вызывают пятна от сока и пыльцы одуванчика. Они очень глубоко въедают в ткань и могут не очиститься даже после нескольких раз. Однако некоторые народные способы помогут быстро устранить такие загрязнения.

Хозяйственное мыло

Оно может удалить только свежие пятна. Как только вы заметили, что они появились, обильно натрите загрязненный участок мылом и замочите в воде на 8-24 часа (в зависимости от степени загрязненности). После этого попытайтесь растереть ее руками, а уже потом постирать в стиральной машине.

Раствор перманганата калия

Его можно использовать только для очищения цветных вещей. Марганцовку нужно растворить в теплой воде (жидкость должна стать слегка розовой), а затем замочить одежду на 2-3 часа. Затем постирать вручную или в стиральной машине с использованием любого порошка.

Лимонный сок

Он является естественным отбеливателем, поэтому его можно использовать с белыми тканями. Свежевыжатый сок лимона разбавьте в воде (пропорции 1:1), обильно смочите этим средством пятна от одуванчика, оставьте на полчаса. После этого можно дополнительно потереть пятно мылом и отправить в стиральную машину. Можете использовать вместо сока лимона лимонную кислоту. Ее нужно развести в воде до пастообразного состояния.

Спирт

Спирт отлично справляется с любыми тяжелыми пятнами, и с соком от одуванчика в том числе. Смочите ватный диск в 1/2 ч. ложки спирта, протрите загрязненный участок и оставьте на полчаса. Затем стирайте вещь как всегда.

Перекись водорода

В чистом виде подходит только для белых вещей, для цветной ткани его нужно разводить в воде. Раствор перекиси наносится на пятно и остается на 20-30 минут. Затем остатки осторожно удаляются ватным диском, а сама одежда стирается вручную или в стиральной машине.

Как вывести пятна от пыльцы и сока одуванчика в домашних условиях на разных материалах

Как вывести пятна от пыльцы и сока одуванчика в домашних условиях / Фото: Unsplash

Если пятно появилось на куртке, нужно тщательно подбирать чистящее средство, ведь верхнюю одежду обычно производят из более устойчивых и прочных тканей. К примеру, на кожаном изделии используйте масло. Загрязненное место смазывается, затем аккуратно вытирается и стирается вручную.

Куртку из тонкой ткани можно попытаться очистить с помощью утюга. Прибор нагревается, под ткань подкладывается мягкая бумага, затем пораженное место гладится.

Джинсы можно постирать с помощью жидкого пятновыводителя. Пятно перед этим можно натереть соком лимона или лука. Жидкости нужно дать впитаться (15 минут), а уже потом смывать.

Читайте также: