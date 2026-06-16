Если на упаковке есть такие надписи, то это точно не сливочное масло: будьте внимательны

Какие признаки качественного сливочного масла / © pixabay.com

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В магазинах все чаще встречаются продукты, которые внешне напоминают сливочное масло, но на самом деле это не так. Это могут быть спреды или жировые смеси с добавлением растительных компонентов. Чтобы не ошибиться при покупке, важно внимательно читать этикетку и знать, какие надписи сразу выдают фальсификат.

Почему важно проверять состав

Сливочное масло — это продукт, который должен содержать только молочный жир. Когда в состав добавляют растительные масла и другие заменители, это уже другой продукт, даже если упаковка имеет подобный вид.

Такие заменители могут:

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иметь более низкую пищевую ценность;

содержать трансжиры;

отличаться вкусом и качеством;

стоить дешевле, но вводить в заблуждение покупателей.

Поэтому проверка этикетки является ключевым шагом перед приобретением.

Какие надписи на упаковке должны насторожить

Чтобы не купить фальсификат вместо настоящего сливочного масла, обращайте внимание на следующие формулировки:

«спред» или «спред растительно-сливочный»;

«жировой продукт»;

«масло с добавлением растительных жиров»;

«молокосодержащий продукт»;

«заменитель молочного жира»;

«легкое масло» или «масляный продукт».

Если на этикетке присутствуют подобные формулировки, значит, перед вами не классическое сливочное масло.

Как распознать настоящее сливочное масло

Истинный продукт обычно имеет простой состав. На этикетке должно быть указано:

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сливки или пастеризованное молоко;

жирность обычно 72,5% или 82,5%.

Чем короче состав, тем выше вероятность, что это натуральный продукт без примесей.

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