Если насыпать соду в стиральную машинку – это навредит или поможет: ответ экспертов

Сейчас в интернете есть куча советов относительно стирки с применением соды, поэтому стоит знать, не навредит ли это бытовому прибору.

Не повредит ли сода стиральной машинке-автомату: окончательный ответ

Эксперты дали окончательный ответ на этот вопрос – сода безопасна для использования при стирке в машинке-автомате. К тому же средство очень полезно для машинки, оно поможет избавиться от плесени и неприятного запаха, потому что обладает антисептическим действием.

Но если прибору пойдет на пользу такая стирка, то для некоторых видов ткани сода может быть вредной. Нельзя стирать вещи с применением средства, изготовленные из шелка, кожи, бархата и шерсти. Также не следует экспериментировать с содой на мембранных и синтетических тканях.

Для всех других тканей сода будет чрезвычайно полезна, потому что отбелит даже старые вещи, удалит все пятна и поможет избавиться от неприятных запахов.

Лучше всего засыпать соду в отсек вместе со стиральным порошком, тогда вы получите максимальный эффект от средства. Для обычной стирки хватит двух столовых ложек. Если загрязнение старое, можно сыпать до пяти ложек – вреда не будет.

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