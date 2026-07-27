Если не плодоносят огурцы, что делать, чем подкормить растения

Огурцы цветут, а не плодоносят

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Многие огородники во второй половине лета сталкиваются с неприятной ситуацией, когда огурцы внезапно останавливают свой рост, завязь желтеет и осыпается, а плодоношение полностью прекращается. Обычно в этот момент кажется, что растения уже отжили свое и их следует удалить из грядки. Однако опытные агрономы утверждают, что с помощью правильной и своевременной реанимации огуречный кустарник можно успешно вернуть к жизни и получить еще один щедрый урожай.

Почему огурцы цветут, но не плодоносят

Главной причиной такого состояния в конце сезона есть дефицит или дисбаланс калия. Перед началом подкормки очень важно отличить недостаток калия от его избытка, поскольку внешние симптомы бывают очень похожими. Если вы в течение лета не вносили калийные удобрения, растение однозначно страдает его дефицитом. В то же время избыток элемента наносит культуре не меньший вред, прекращая ее развитие.

Как реанимировать огурцы

Для быстрого обновления растений применяют комплексный подход с использованием трех различных калийных удобрений в течение одной недели. Сначала используют гумат калия, затем переходят на сульфат калия и завершают цикл применением монофосфата калия. Каждый из этих препаратов выполняет уникальную дополнительную функцию, питая растения необходимыми микроэлементами. Удобрения вносят как корневым, так и внекорневым методом по четкой схеме и с определенным интервалом.

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Спасаем огурцы, омолаживая их: как это сделать

Еще одной распространенной причиной остановки роста является достижение растением верхнего обоя и его дальнейшее свисание вниз, что естественным образом тормозит развитие. Для решения этой проблемы используют эффективный агротехнический прием.

С куста обрывают все листья, расположенные ниже чем на 60 сантиметров от верхушки. После этого огурец осторожно отвязывают от опоры, а голый стебель аккуратно укладывают кольцом на землю. Оставшуюся верхнюю часть длиной 60 сантиметров снова подвязывают вертикально к обоям и проводят запланированную калийную подкормку. Благодаря снижению нагрузки на корневую систему и активизации калия уже через неделю огурцы начнут активно расти и снова начнут плодоносить.

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