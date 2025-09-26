Если не положить этот овощ на картофель, он сгниет за несколько недель, а так будет лежать до лета

Как хранить картофель в погребе, чтобы не гнила / © www.freepik.com/free-photo

Сохранить картофель до следующего урожая — настоящее испытание для каждого огородника. Даже если погреб хорошо подготовлен, повышенная влажность, резкие перепады температуры и нехватка вентиляции часто приводят к порче клубней. Однако есть простой, но крайне действенный метод, позволяющий надолго продлить свежесть картофеля. Его используют издавна, и секрет довольно прост — это самая обычная свекла.

Почему свекла помогает сохранить картофель до следующего урожая

Впитывает излишнюю влагу. Свекла работает как естественная губка, защищая картофель от гниения и появления плесени.

Создает защитный барьер. Слой свеклы сверху не пропускает свет, который может сделать клубни зелеными и опасными для употребления.

Сглаживает температурные колебания. Благодаря плотной структуре корнеплод помогает удерживать стабильный микроклимат в погребе даже во время резкого похолодания.

Как правильно складывать картофель со свеклой

Перед закладкой урожая на хранение переберите картофель, уберите поврежденные и гнилые клубни.

Выберите здоровую свеклу без признаков болезней или вредителей.

В ящиках или непосредственно в погребе выложите слой картофеля.

Сверху равномерно распределите свеклу.

Продолжайте чередовать слои, пока не сложите весь урожай.

Завершающий слой обязательно должен быть из свеклы.

Важные советы для лучшего хранения картофеля в погребе