Если не успели помыть голову: одна простая прическа, которая поможет скрыть жирные волосы

Бывают ситуации, когда утром или перед важным событием трудно найти время для мытья головы. Не стоит паниковать. Ведь существует простая прическа, которая скроет жирные волосы.

Конечно, в такой критической ситуации можно воспользоваться сухим шампунем, который поможет быстро придать волосам свежий вид. Однако такое средство не всегда есть под рукой. Поэтому следует знать и о других способах, которые помогут справиться с проблемой.

Все, что вам нужно, это правильно уложить пряди. Пользователь TikTok @hanamartinx рассказала своим зрителям, как она разрешает ситуацию с жирными волосами. Все достаточно просто. Сначала она расчесывает волосы расческой, а затем делает так, чтобы пряди максимально плотно прилегали к голове. Для этого понадобится расческа с узкими зубчиками. Далее девушка завязывает волосы в высокий хвост или шиньон.

Если волосы не хотят прилегать к голове, можете воспользоваться гелем или сбрызнуть лаком. Такая прическа выглядит довольно элегантно и поможет скрыть жирные волосы.

Как часто нужно мыть голову

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Ведь все зависит от личного уровня жирности кожи головы. Трихологи рекомендуют мыть голову не реже одного раза в три дня.

Но важно помнить, что во время мытья очищается только кожа головы. Делать это нужно тщательно и медленно. Обязательно подберите шампунь и другие средства, подходящие именно для вашего типа кожи головы, а не волос.

К примеру, если голова часто жирнеет, подойдет шампунь для жирной кожи головы. К нему можно добавить несколько капель масла чайного дерева, которое отличается дезинфицирующим эффектом и поможет снизить жирность.

А вот для сухой кожи головы лучше подбирать шампуни, содержащие мочевину, гиалуроновую кислоту, ниацинамид, алоэ вера. Эти вещества увлажняют кожу и придают их чувство свежести.

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