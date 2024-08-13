Если не везет в личной жизни: что делать, чтобы исправить ситуацию

Эти простые рекомендации помогут сделать ваши отношения гармоничными и крепкими.
Рассказываем, как решить проблемы в личной жизни и построить счастливые отношения.
- Выйти из позиции жертвы. Если вы постоянно себя жалеете, обвиняя всех в своих неурядицах, то стоит перестать это делать, и вот почему. Когда человек находится в позиции жертвы, он не способен контролировать свою жизнь, потому что передает ответственность тем людям, которых обвиняет во всех своих проблемах. В отношениях участвуют двое, поэтому стоит подумать о том, почему они не складываются, и как вы можете на это повлиять. Не следует винить во всем партнера, возможно, вы просто ошиблись в своем выборе и его следует пересмотреть. Если вы осознаете свои ошибки, в следующий раз уже их не будете делать и не будете ходить по кругу. У вас появится возможность изменить ситуацию к лучшему и найти партнера, который будет разделять ваши ценности и взгляды на отношения.
- Понять, для чего вам отношения. Если вы хотите создать крепкую семью, а ваш партнер совсем не имеет таких намерений, то вряд ли такие отношения будут иметь успех. Поэтому сначала нужно понять свои мотивы, а затем выяснить желание второй половинки, чтобы знать, в одном ли направлении вы смотрите. Возможно, ваш избранник или избранница просто хочет романтических приключений и даже не думает о браке и детях. Таким образом, вы избежите напрасных надежд и разочарований от того, что ваши ожидания не оправдались.
- Проанализировать неудачи. Обычно сценарии поведения в отношениях мы берем из своей семьи. Поэтому стоит задуматься над тем, приносит ли вам пользу такое поведение, возможно стоит делать что-то по-другому. Если вы постоянно вступаете в отношения, где вас оскорбляют или изменяют, проблема может быть с вашей самоценностью. В таком случае лучше обратиться к психологу, который поможет выйти из столь негативного сценария.
- Не следует зацикливаться на партнере. Чрезмерная заинтересованность партнером и отношениями может привести к тому, что вы будете нервничать и постоянно совершать ошибки. Поэтому на начальном этапе отношений лучше наслаждаться флиртом, легким общением и не строить планов на брак. Не следует забывать о своих увлечениях, друзьях и родных. Уделяйте больше внимания себе, своему внешнему виду, здоровью и хобби, не стоит сужать круг своих интересов до одного человека. Ибо он в любой момент может уйти, оставив в вашей жизни пустоту, которую нечем будет заполнить.
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