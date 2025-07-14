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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
149
Время на прочтение
1 мин

Если не заряжается телефон: как почистить гнездо для зарядки в домашних условиях

Если телефон закончил полностью заряжаться или вы заметили, что провод не заходит в гнездо зарядки полностью, возможно, порт забился мелким мусором, который нужно вычистить.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как удалить загрязнение из зарядного порта

Как удалить загрязнение из зарядного порта / © Pixabay

Почистить гнездо зарядки телефона — непростая задача, ведь нужно делать это очень аккуратно, чтобы не повредить. Но его нельзя назвать невозможным.

Чтобы осторожно очистить гнездо зарядки, вам понадобится обычная зубочистка. Накрутите на нее небольшое количество ваты, как на палочках, а затем вставьте в порт. Здесь очень важно не нажимать слишком сильно, ведь тогда вы можете загнать мусор еще дальше.

Если телефон все равно заряжается плохо, даже после такой очистки, возможно, проблема была не в мусоре. Тогда следует занести его мастерам на диагностику.

Некоторые советуют использовать вату, смоченную в небольшом количестве изопропилового спирта. Очень важно после такой очистки дать телефону просохнуть и только после этого запускать его и проверять, заряжается ли он.

Иногда в Сети можно встретить советы по использованию сжатого воздуха. Однако, следует отметить, хотя этот способ действительно рабочий, однако он недоступен обычным пользователям.

К сожалению, засор порта зарядки происходит постоянно при пользовании гаджетом. Особенно если он у вас уже длительное время. Часто причиной становится и неосторожность, если вы испускаете телефон из рук в песок или землю.

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Дата публикации
Количество просмотров
149
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