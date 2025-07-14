Если не заряжается телефон: как почистить гнездо для зарядки в домашних условиях

Как удалить загрязнение из зарядного порта / © Pixabay

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Почистить гнездо зарядки телефона — непростая задача, ведь нужно делать это очень аккуратно, чтобы не повредить. Но его нельзя назвать невозможным.

Чтобы осторожно очистить гнездо зарядки, вам понадобится обычная зубочистка. Накрутите на нее небольшое количество ваты, как на палочках, а затем вставьте в порт. Здесь очень важно не нажимать слишком сильно, ведь тогда вы можете загнать мусор еще дальше.

Если телефон все равно заряжается плохо, даже после такой очистки, возможно, проблема была не в мусоре. Тогда следует занести его мастерам на диагностику.

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Некоторые советуют использовать вату, смоченную в небольшом количестве изопропилового спирта. Очень важно после такой очистки дать телефону просохнуть и только после этого запускать его и проверять, заряжается ли он.

Иногда в Сети можно встретить советы по использованию сжатого воздуха. Однако, следует отметить, хотя этот способ действительно рабочий, однако он недоступен обычным пользователям.

К сожалению, засор порта зарядки происходит постоянно при пользовании гаджетом. Особенно если он у вас уже длительное время. Часто причиной становится и неосторожность, если вы испускаете телефон из рук в песок или землю.