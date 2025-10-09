ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Если нет навоза, чем заменить осенью: эти удобрения превратят самую бедную почву в чернозем

Как подготовить почву к следующему сезону, чтобы была плодородной и рыхлой: лучшая органическая подкормка.

Чем заменить навоз: какие лучшие удобрения

Чем заменить навоз: какие лучшие удобрения / © pixabay.com

Осенью огород нуждается в отдыхе и подкормке. После сбора урожая земля остается истощенной, ведь растения забирают из нее все питательные вещества. Многие привыкли удобрять участок навозом, но не всегда есть возможность его достать, а еще он может содержать семена сорняков и личинки вредителей. К счастью, существует несколько натуральных и безопасных заменителей навоза, работающих не хуже, а иногда и лучше. Они улучшают структуру почвы, насыщают ее минералами и готовят к весне.

Чем лучше заменить навоз осенью, чтобы земля весной была плодородной и рыхлой

  • Компост — это экологически чистое, проверенное удобрение, которое можно сделать самостоятельно. В компостную яму добавляют остатки овощей, фруктов, скошенную траву, сухие листья и немного земли. Осенью компост разбрасывают по грядкам слоем до 3 см и перекапывают вместе с грунтом. За зиму все органические остатки перегниют и образуют плодородный гумус. Весной такая земля становится мягкой, рыхлой и насыщенной питательными веществами. Добавьте к компосту немного золы или крапивы, это ускорит перегнивание и обогатит смесь микроэлементами.

  • Древесный пепел. Зола — одно из лучших природных удобрений, которое может полностью заменить навоз по содержанию микроэлементов. Она содержит калий, кальций, магний, фосфор, а также уменьшает кислотность почвы. Рассыпьте по участку стакан золы на 1 м², перекопайте землю, чтобы вещество равномерно перемешалось с верхним слоем. Пепел делает почву рыхлой и воздухопроницаемой, а также отпугивает вредителей.

  • Опавшие листья. Не спешите сжигать листья, они прекрасно подходят для мульчирования. Разложите их на грядках слоем до 10 сантиметров, они сохраяит влагу, защитят землю от промерзания и постепенно превратятся в природное удобрение.

