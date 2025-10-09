Если нет навоза, чем заменить осенью: эти удобрения превратят самую бедную почву в чернозем

Чем заменить навоз: какие лучшие удобрения / © pixabay.com

Осенью огород нуждается в отдыхе и подкормке. После сбора урожая земля остается истощенной, ведь растения забирают из нее все питательные вещества. Многие привыкли удобрять участок навозом, но не всегда есть возможность его достать, а еще он может содержать семена сорняков и личинки вредителей. К счастью, существует несколько натуральных и безопасных заменителей навоза, работающих не хуже, а иногда и лучше. Они улучшают структуру почвы, насыщают ее минералами и готовят к весне.

Чем лучше заменить навоз осенью, чтобы земля весной была плодородной и рыхлой