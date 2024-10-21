Если нет сливочного масла: 7 продуктов, которые сделают вкус выпечки идеальным

Сливочное масло можно заменить тем, что найдется в вашем холодильнике, такие продукты точно есть у вас под рукой.

Сливочное масло делает выпечку нежной, рассыпчатой и придает ей более насыщенный вкус. Впрочем, есть несколько других продуктов, которые сделают вкус ваших пирожных и печенья таким же идеальным. Рассказываем, что можно добавить к тесту, если кончилось сливочное масло.

Чем заменить сливочное масло в выпечке: 7 продуктов для идеального вкуса

Сливочный сыр. Для замены сливочного масла в выпечке подойдут маскарпоне, рикотта или сливочный сыр. Предварительно сыр нужно сцедить, чтобы взошла лишняя жидкость, если есть такая потребность. С пропорциями все достаточно просто, нужно заменять 1:1.

Для замены сливочного масла в выпечке подойдут маскарпоне, рикотта или сливочный сыр. Предварительно сыр нужно сцедить, чтобы взошла лишняя жидкость, если есть такая потребность. С пропорциями все достаточно просто, нужно заменять 1:1. Маргарин. Хотя продукт изготовлен преимущественно из растительного масла, он имеет вкус сливочного масла, поэтому станет идеальным заменителем. Однако маргарином не следует злоупотреблять, потому что в больших количествах он может быть вреден для здоровья. Замену продуктов следует производить в пропорции 1:1.

Хотя продукт изготовлен преимущественно из растительного масла, он имеет вкус сливочного масла, поэтому станет идеальным заменителем. Однако маргарином не следует злоупотреблять, потому что в больших количествах он может быть вреден для здоровья. Замену продуктов следует производить в пропорции 1:1. Оливковое и другие растительные масла. Подавляющее большинство растительных масел отлично подходят для замены сливочного масла в выпечке. А печенье или булочки с оливковым маслом будут иметь легкий вкус фруктов. Растительное масло жирнее сливочного, поэтому его нужно три четверти вместо порции масла.

Подавляющее большинство растительных масел отлично подходят для замены сливочного масла в выпечке. А печенье или булочки с оливковым маслом будут иметь легкий вкус фруктов. Растительное масло жирнее сливочного, поэтому его нужно три четверти вместо порции масла. Кокосовое масло станет идеальным заменителем сливочного масла в выпечке. Оно будет придавать пирожным и печенью легкого кокосового привкуса. Его нужно класть вместо масла в пропорции 1:1.

станет идеальным заменителем сливочного масла в выпечке. Оно будет придавать пирожным и печенью легкого кокосового привкуса. Его нужно класть вместо масла в пропорции 1:1. Греческий йогурт и сметана. Такая замена подойдет, если в рецепте нужно растопленное сливочное масло, пропорция также будет 1:1. Однако следует помнить, что может потребоваться чуть больше муки. Если вы заменяете масло йогуртом, требуется только натуральный продукт, без сахара и ароматизаторов.

Такая замена подойдет, если в рецепте нужно растопленное сливочное масло, пропорция также будет 1:1. Однако следует помнить, что может потребоваться чуть больше муки. Если вы заменяете масло йогуртом, требуется только натуральный продукт, без сахара и ароматизаторов. Банановое пюре. Мало кто знает, но бананы – идеальный заменитель сливочного масла. К тому же их нужно вдвое меньше. Просто разомните вилкой необходимое количество спелого фрукта и добавьте к тесту.

Мало кто знает, но бананы – идеальный заменитель сливочного масла. К тому же их нужно вдвое меньше. Просто разомните вилкой необходимое количество спелого фрукта и добавьте к тесту. Яблочное пюре можно добавлять вместо сливочного масла к кексам, брауни или печенью. Благодаря пюре выпечка будет влажной и нежной. Если яблоки сладкие, можно снизить количество сахара. Пюре нужно брать вдвое меньше, чем сливочного масла.

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