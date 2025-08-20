Если нет стажа, какой будет пенсия в 2025 году

Пенсия без стажа

Реклама

Пенсионная система Украины основывается на принципе страховых взносов согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Это означает, что размер пенсии и само право на нее напрямую зависят от продолжительности периода, в течение которого человек и его работодатель платили взносы в Пенсионный фонд. Однако государство не оставляет без поддержки тех, кто не смог накопить необходимое количество стажа. В таких случаях законодательство предусматривает предоставление государственной социальной помощи, являющейся альтернативой страховой пенсии.

Можно ли выйти на пенсию без стажа

Если у человека нет необходимого страхового стажа, вместо пенсии по возрасту, которая является страховой выплатой, лицу может быть назначена государственная социальная помощь.

Право на такую помощь возникает только после достижения 65-летнего возраста. Это ключевое условие, отличающее ее от пенсии по возрасту, которая может быть назначена раньше, если у человека достаточный стаж.

Реклама

Если нет стажа, какая будет пенсия

По состоянию на 2025 год размер такого пособия составляет 2361 гривну. Важно понимать, что это не фиксированная сумма, а размер, соответствующий прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Эта сумма может изменяться вместе с государственным бюджетом, но ее главная цель — обеспечить человеку базовый уровень дохода.

Еще раз подчеркиваем, что получить эту помощь можно только после достижения 65-летнего возраста, что является ключевым отличием от выхода на пенсию по возрасту, который может произойти раньше. Для получения пенсии по возрасту в Украине необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Что такое страховой стаж: основа пенсионной системы

Для того чтобы разобраться в вопросе пенсии без стажа, необходимо прежде всего четко понять, что такое страховой стаж. Это не просто годы работы, а период, за который человек был застрахован в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Важнейшее условие — за этот период ежемесячно уплачивались взносы в Пенсионный фонд в размере не меньше минимального страхового.

До 1 января 2004 года страховой стаж учитывался на основании записей в трудовой книжке и других подтверждающих документов — справок с места работы, архивов, воинских частей или учебных заведений. После этой даты все изменилось: учет стал полностью персонифицированным. Это означает, что теперь каждый уплаченный взнос фиксируется в электронном реестре застрахованных лиц, что делает учет более прозрачным и точным. Благодаря этому оцифровка трудовых книжек и электронный реестр позволяют назначать пенсию автоматически, без лишних бюрократических процедур, если все данные уже есть в системе. Однако если в реестре недостаточно информации, будущему пенсионеру придется самостоятельно подавать подтверждающие документы.

Реклама

Требования к стажу

Законодательство четко определяет, сколько лет стажа необходимо иметь для выхода на пенсию. Это требование ежегодно ужесточается, чтобы адаптировать пенсионную систему к современным демографическим реалиям. В 2025 году действуют следующие правила:

В 60 лет на пенсию могут выйти те, у кого не менее 32 лет страхового стажа.

В 63 года пенсия назначается при наличии стажа от 22 до 32 лет.

В 65 лет пенсионное обеспечение доступно тем, кто имеет от 15 до 22 лет стажа.

Если же до 65 лет человек не накопил даже минимально необходимые 15 лет страхового стажа, право на пенсию по возрасту, выплачиваемому из Пенсионного фонда, он теряет.

Условия получения и возможные причины отказа в предоставлении пенсии без стажа

Для оформления государственной социальной помощи необходимо обратиться в ближайший отдел социальной защиты населения, предоставив следующие документы:

Паспорт гражданина Украины.

Справку об имеющемся страховом стаже, которую можно получить в Пенсионном фонде.

Декларацию о доходах и имущественном положении всех членов семьи.

Именно декларация является ключевым документом, позволяющим органам социальной защиты оценить реальную потребность человека в помощи. Государство откажет в назначении помощи, если:

Реклама

Лицо официально трудоустроено, получает пенсию, сдает в аренду жилье или имеет другие значительные источники дохода.

Кто-то из членов семьи за последние шесть месяцев совершил покупку (товар или услугу) на сумму, превышающую 50 тысяч гривен.

В собственности заявителя или его семьи есть более одного жилья или более одного автомобиля.

Эти критерии существуют для того, чтобы помощь была направлена именно тем, кто в ней действительно нуждается, а не тем, кто просто не платил взносы, имея при этом возможность удерживать себя.