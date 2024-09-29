Если очень страшно: военный рассказал, как побороть паническую атаку

Во время панической атаки очень важно дыхание.

На войне бывают случаи, когда у мобилизованных бойцов может начаться паническая атака. Например, когда сильный страх и тревога овладевают во время вражеских обстрелов.

Как побороть паническую атаку, рассказал один из военных сил обороны в проекте voice_of_war.

Боец поделился методикой – "очень простой и очень действенной".

"Во время обстрела, во-первых, нужно занять укрытие, блиндаж или окоп — пойти на максимальную низкую высоту. Под землю лучше. Если нет земли, то под какой-то холмик лечь. Методика: вдох на счет "четыре" — один, два, три, четыре. Задержал дыхание — один, два, три, четыре.

По его словам, следует сделать такое упражнение пять-десять раз – в зависимости от глубины стресса.

"Снимает любое напряжение и стресс. А еще вода. Воды пить больше. Алкоголь, наркотики на войне – не рекомендую. Они не помогают. Наоборот – хуже становится", — добавил военный.

Напомним, психологиня Елена Смирнова дала советы – что делать, когда страшно. В частности, она отмечает: следует понимать, если паническая атака произошла раз, она может повториться, и здесь главное – ваши дальнейшие действия.

Читайте также: