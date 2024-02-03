Если орхидея давно не цвела: есть один простой трюк, который стимулирует растение на новые бутоны

Орхидеи – одни из самых популярных комнатных растений. И все из-за изысканности и элегантности их цветов. Но поддерживать цветение орхидей бывает достаточно сложно.

Даже если ваша орхидея уже очень давно не цвела, не стоит отчаиваться. Существует один простой трюк, очень популярный среди экспертов. Он поможет вернуть ей прежний чудесный вид.

Это комнатное растение нуждается в правильном уходе. Но многие сталкиваются с одной и той же проблемой. Даже после подкормки орхидея выпускает новые листья, но не цветоносы. Оказывается, для цветения некоторым видам орхидей требуется совсем другой стимул. Речь идет об изменении температурного режима.

Чтобы вызвать повторное цветение у орхидеи, нужно, чтобы ночью была более низкая температура. Эксперты объясняют, что орхидеи цветут в соответствии с сезонами, поэтому они реагируют на изменения температуры окружающей среды. Если они чувствуют, что к вечеру температура начинает падать, то выбивают бутоны.

Поэтому осенью и зимой рекомендуется ставить орхидеи на подоконник и по возможности выключать или уменьшать отопление на ночь. В летний сезон их нужно выносить на балкон или террасу. Некоторые советуют для пышного цветения, когда орхидея выпустила цветонос, некоторое время ставить растение на солнечное место.

Что делать, если не цветут орхидеи даже после изменения температуры

Чем подкормить орхидеи, чтобы процветали / Фото: Unsplash

Можно также помочь растению выбить цветонос с помощью правильной подкормки. Хотя в магазинах сегодня можно найти множество разнообразных удобрений, однако не обязательно тратить много денег, чтобы иметь красивые цветы дома.

Попытайтесь самостоятельно приготовить кондиционер для цветов из кипяченой рисовой воды. В нем содержатся тиамин, ниацин, фолиевая кислота и рибофлавин, которые очень нужны орхидеи для цветения. Лучше всего кипяченую рисовую воду вносить раз в 3-4 недели в течение вегетативного периода.

Чтобы приготовить кондиционер, возьмите 1 стакан обычного белого риса, подсушите его на сковородке в течение 3 минут, затем перемолоть в блендере. Далее 1 чайную ложку такой рисовой муки залейте стаканом кипятка, дождитесь, чтобы вода остыла полностью.

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