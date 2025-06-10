ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
243
Время на прочтение
2 мин

Если орхидея гибнет на глазах: налейте это в горшок — и цветок мгновенно оживет

Это роскошное комнатное растение, которое может радовать своими цветами много месяцев. Но если листья желтеют, а бутоны опадают — это сигнал, что орхидея заболела и ее нужно немедленно спасать, чтобы она не погибла.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Чем подпитать больную орхидею, чтобы ожила

Чем подпитать больную орхидею, чтобы ожила / © pixabay.com

Часто причиной болезни орхидеи является неправильный уход. Однако проблему достаточно легко исправить с помощью натуральной подкормки из банановых шкурок. Об этом пишет ресурс ukrayinynovyny.pl.

Банановое удобрение — природный стимулятор для орхидей

Банановая кожура содержит калий, фосфор, кальций и магний — микроэлементы, поддерживающие рост, цветение и восстановление ослабленных растений. Настой на основе этих отходов поможет оживить орхидею уже после нескольких поливов. Удобрение также усиливает цвет листьев и укрепляет корневую систему.

Как приготовить подкормку.

  • Измельчите кожуру спелого банана.

  • Залейте ее водой, пол литра будет достаточно, и оставьте в темном месте на 2–3 дня.

  • Процедите настой и разведите отстоявшейся водой в соотношении 1:1.

  • Поливайте орхидею каждые 2–3 недели до полного обновления.

Какие главные правила ухода за орхидеей

  • Освещение. Лучше всего ставить орхидею на восточный подоконник. Поскольку нехватка света приведет к остановке цветения, а избыток — к ожогам листьев.

  • Температура. Идеальные условия для цветка будут при температуре до +23 °C днем и около +18 °C ночью. Внезапные перепады температуры губительны для орхидеи, поэтому за этим следует внимательно следить.

  • Субстрат. Смесь коры, кокосового волокна, древесного угля и перлита обеспечивает вентиляцию и правильный дренаж.

  • Полив. Когда корни орхидеи становятся серебристыми или белыми, цветок нужно поливать. Зеленые корни означают, что вода не нужна. Каждые 10–14 дней погружайте горшок в воду на 15–20 минут.

  • Питание. Для хорошего роста и развития растения нужны минералы. Банановый настой будет лучшей альтернативой дорогостоящим удобрениям.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
243
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie