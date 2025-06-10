Чем подпитать больную орхидею, чтобы ожила / © pixabay.com

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Часто причиной болезни орхидеи является неправильный уход. Однако проблему достаточно легко исправить с помощью натуральной подкормки из банановых шкурок. Об этом пишет ресурс ukrayinynovyny.pl.

Банановое удобрение — природный стимулятор для орхидей

Банановая кожура содержит калий, фосфор, кальций и магний — микроэлементы, поддерживающие рост, цветение и восстановление ослабленных растений. Настой на основе этих отходов поможет оживить орхидею уже после нескольких поливов. Удобрение также усиливает цвет листьев и укрепляет корневую систему.

Как приготовить подкормку.

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Измельчите кожуру спелого банана.

Залейте ее водой, пол литра будет достаточно, и оставьте в темном месте на 2–3 дня.

Процедите настой и разведите отстоявшейся водой в соотношении 1:1.

Поливайте орхидею каждые 2–3 недели до полного обновления.

Какие главные правила ухода за орхидеей

Освещение. Лучше всего ставить орхидею на восточный подоконник. Поскольку нехватка света приведет к остановке цветения, а избыток — к ожогам листьев.

Температура. Идеальные условия для цветка будут при температуре до +23 °C днем и около +18 °C ночью. Внезапные перепады температуры губительны для орхидеи, поэтому за этим следует внимательно следить.

Субстрат. Смесь коры, кокосового волокна, древесного угля и перлита обеспечивает вентиляцию и правильный дренаж.

Полив. Когда корни орхидеи становятся серебристыми или белыми, цветок нужно поливать. Зеленые корни означают, что вода не нужна. Каждые 10–14 дней погружайте горшок в воду на 15–20 минут.

Питание. Для хорошего роста и развития растения нужны минералы. Банановый настой будет лучшей альтернативой дорогостоящим удобрениям.