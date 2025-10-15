Как спасти пересоленный суп / © unsplash.com

Реклама

Один из самых действенных методов — добавить в кипящий суп немного обычного сахара. Половины чайной ложки вполне достаточно, чтобы избыток соли нейтрализовался, не придавая блюду сладковатый привкус.

Еще один эффективный вариант — использовать столовый уксус. Несколько капель помогут сбалансировать вкус, главное — добавлять их постепенно, постоянно дегустируя суп, чтобы не переборщить с кислинкой.

Когда нет ни сахара, ни уксуса, на помощь приходит рис. Насыпьте в марлевый мешочек пригоршню любого риса и окуните его в пересоленный суп. В процессе 5–7-минутного кипения крупа впитает лишнюю соль, после чего мешочек просто достают — консистенция при этом не меняется.

Реклама

Для крем-супов или супов-пюре хорошо работает еще один прием: добавление взбитого яйца или небольшого количества сливок. Они мягко смягчают избыточную соленость и сохраняют нежную текстуру блюда.

Конечно, можно просто разбавить суп водой или добавить картофель, однако такие методы часто изменяют густоту и начальный вкусовой баланс. Вместо этого быстрые кулинарные лайфгаки позволяют сохранить аутентичный рецепт и спасти блюдо без потери качества.