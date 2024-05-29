Если под рукой нет штопора: простые способы откупорить бутылку вина

Бывают ситуации, когда нужно откупорить бутылку вина, но штопора нигде нет. Попробуйте простые лайфхаки из Сети.

Если нужно извлечь пробку из бутылки, попробуйте поместить ее внутрь ботинка, а затем осторожно постучите им по поверхности. Пробка будет постепенно выталкиваться. Как только вы увидите, что он вышел наполовину, осторожно вытяните пробку рукой уже до конца.

Следующий способ заключается в использовании винта. С помощью отвертки осторожно вкрутите его в пробку, затем возьмите плоскогубцы, сожмите ими винт и медленно вытяните вместе с пробкой.

На YouTube-канале Top MMA 007 рассказали также об очень простом и эффективном способе открытия вина зажигалкой. Ничего сложного в нем нет, ведь он работает по обычным законам физики.

Чтобы откупорить бутылку вина возьмите зажигалку, откройте горлышко бутылки и методично нагревайте область, где сидит пробка, пламенем. Уже через минуту он сам вылетит из бутылки, а вы можете насладиться вином.

Также пробку можно просто протолкнуть внутрь бутылки. Для этого вам понадобится любой чистый длинный предмет. К примеру, ложка или ручка. При нажатии важно делать легкие покачивания, чтобы пробка быстрее проходила внутрь бутылки.

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