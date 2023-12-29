Если положить в банку с кофе этот продукт, напиток будет с насыщенным вкусом и роскошным ароматом

Чтобы кофе получался ароматным и насыщенным, его нужно правильно хранить. Тогда порошок или зерна не будут терять свой природный вкус и аромат. Но если так случилось, что кофе выветрился или потерял свой вкус, есть маленькая хитрость, которая спасет ситуацию. Рассказываем, какой метод используют в самых дорогих кафе, чтобы сохранить насыщенный вкус и аромат кофе.

Как правильно хранить кофе, чтобы он не терял свой аромат и вкус

Нужно плотно закрывать емкость, где хранятся зерна или молотый кофе. Эксперты советуют хранить кофе в стеклянных или металлических банках, хорошо закрывающихся и не пропускающих воздух внутрь. Емкость с кофе следует хранить в темном месте, где сухо и нет солнечного света. Держите банку с кофе подальше от продуктов, имеющих ярко выраженные вкусы. Чтобы сделать вкус кофе выразительным, нужно добавить в емкость с зернами или порошком несколько кусочков темного шоколада с содержанием какао не менее 70%. Такая манипуляция уже через два дня вернет кофе насыщенный аромат и придаст напитку изысканный вкус.

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