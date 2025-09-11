- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 411
- Время на прочтение
- 1 мин
Если порошок не помог: 50 мл этого средства в тазик — и вещи будут белее снега
Это дешевый, простой и одновременно эффективный способ вернуть вещам безупречный белый цвет.
Со временем даже самая качественная белая одежда теряет свой первозданный цвет, приобретая сероватый или желтоватый оттенок. Обычные порошки и отбеливатели не всегда справляются с этими проблемами. Но есть простой и дешевый метод, который поможет вернуть вещам первозданную белизну без ущерба для ткани.
Как приготовить домашний отбеливатель для одежды
Для этого понадобятся:
50 мл нашатырного спирта;
1 литр горячей воды около 50 °С;
можно добавить 2 столовых ложки стирального порошка для усиления эффекта.
Способ применения.
В тазик налейте литр горячей воды.
Добавьте порошок и влейте нашатырь.
Хорошо перемешайте, чтобы состав полностью растворился.
Замочите белье в растворе и оставьте минимум на 2 часа.
Уже через несколько минут вода начнет темнеть — это знак того, что ткань активно отдает грязь. После замачивания постирайте вещи вручную или в стиральной машинке, затем тщательно прополощите. Результат вас приятно удивит: белье снова станет свежим и белым, почти как в день приобретения.
Для какой одежды подходит этот метод отбеливания
Такой раствор отлично отбеливает нижнее белье, а также вещи из хлопка: футболки, майки, носки. Это особенно актуально для детской одежды, ведь средство не содержит агрессивных химических соединений.