Если порошок не помог: 50 мл этого средства в тазик — и вещи будут белее снега

Это дешевый, простой и одновременно эффективный способ вернуть вещам безупречный белый цвет.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Чем отбелить вещи, если порошок не помог

Чем отбелить вещи, если порошок не помог / © Credits

Со временем даже самая качественная белая одежда теряет свой первозданный цвет, приобретая сероватый или желтоватый оттенок. Обычные порошки и отбеливатели не всегда справляются с этими проблемами. Но есть простой и дешевый метод, который поможет вернуть вещам первозданную белизну без ущерба для ткани.

Как приготовить домашний отбеливатель для одежды

Для этого понадобятся:

  • 50 мл нашатырного спирта;

  • 1 литр горячей воды около 50 °С;

  • можно добавить 2 столовых ложки стирального порошка для усиления эффекта.

Способ применения.

  • В тазик налейте литр горячей воды.

  • Добавьте порошок и влейте нашатырь.

  • Хорошо перемешайте, чтобы состав полностью растворился.

  • Замочите белье в растворе и оставьте минимум на 2 часа.

Уже через несколько минут вода начнет темнеть — это знак того, что ткань активно отдает грязь. После замачивания постирайте вещи вручную или в стиральной машинке, затем тщательно прополощите. Результат вас приятно удивит: белье снова станет свежим и белым, почти как в день приобретения.

Для какой одежды подходит этот метод отбеливания

Такой раствор отлично отбеливает нижнее белье, а также вещи из хлопка: футболки, майки, носки. Это особенно актуально для детской одежды, ведь средство не содержит агрессивных химических соединений.

