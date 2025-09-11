Чем отбелить вещи, если порошок не помог / © Credits

Со временем даже самая качественная белая одежда теряет свой первозданный цвет, приобретая сероватый или желтоватый оттенок. Обычные порошки и отбеливатели не всегда справляются с этими проблемами. Но есть простой и дешевый метод, который поможет вернуть вещам первозданную белизну без ущерба для ткани.

Как приготовить домашний отбеливатель для одежды

Для этого понадобятся:

50 мл нашатырного спирта;

1 литр горячей воды около 50 °С;

можно добавить 2 столовых ложки стирального порошка для усиления эффекта.

Способ применения.

В тазик налейте литр горячей воды.

Добавьте порошок и влейте нашатырь.

Хорошо перемешайте, чтобы состав полностью растворился.

Замочите белье в растворе и оставьте минимум на 2 часа.

Уже через несколько минут вода начнет темнеть — это знак того, что ткань активно отдает грязь. После замачивания постирайте вещи вручную или в стиральной машинке, затем тщательно прополощите. Результат вас приятно удивит: белье снова станет свежим и белым, почти как в день приобретения.

Для какой одежды подходит этот метод отбеливания

Такой раствор отлично отбеливает нижнее белье, а также вещи из хлопка: футболки, майки, носки. Это особенно актуально для детской одежды, ведь средство не содержит агрессивных химических соединений.