Если посеять петрушку на зиму, то первый урожай душистой зелени уже получите ранней весной

Когда и как сеять корневую петрушку на зиму, чтобы ранней весной собрать первый щедрый урожай.
Корневая петрушка не боится украинских зим, поэтому хорошо переносит холод и не вымерзнет. А ранней весной на столе уже будет ароматная зелень из своего огорода. Разве это не здорово? Поэтому именно осень – лучшее время, чтобы посеять петрушку.
Когда и как сеять корневую петрушку на зиму
Обычная корневая петрушка – это двухлетнее растение. В первый год посадки она дает корнеплод, а на второй из нее можно собирать семена. Ценят это растение за то, что у него употребляется все: и корни, и листья.
Для того чтобы посадить корневую петрушку, нужен солнечный участок с рыхлой почвой. Такой участок следует хорошо подготовить для посева зелени. Необходимо глубоко перекопать почву и внести перегной. Петрушку высевают в конце октября и начале ноября, семена должны быть обязательно сухими. Если петрушка будет высеваться весной, тогда семена нужно замачивать на двое-трое суток. Таким образом, можно быстрее получить урожай.
Семена нужно высевать на глубину один-полтора сантиметра. Пространство между рядами должно быть до 20-ти сантиметров. После прорастания растение нужно проредить дважды. Впервые, когда появятся взойдет зелень, между ними оставляют 3-4 сантиметра. А для того, чтобы корни выросли большими, нужно впоследствии оставить расстояние между петрушкой до 10 сантиметров.
Чем подкармливать озимую петрушку и как ухаживать
В течение сезона петрушку нужно постоянно пропалывать, освобождая от сорняков. Также подпушивать почву и подкармливать зелень. Но следует помнить, что корневая петрушка в отличие от листовой, не очень любит навоз. Поэтому ее следует удобрять в начале вегетационного периода комплексными удобрениями, а в августе подкармливать фосфорно-калийными.
Основные правила ухода за озимой петрушкой.
- На начальном этапе роста можно использовать раствор птичьего помета, а также после среза зелени.
- Хотя петрушка не требует много влаги, в сухую погоду нужно осуществлять полив, чтобы новые листья могли расти и развиваться равномерно.
- После массовой срезки зелени, нужно оставлять на поверхности 7 сантиметров стебля.
- После первого среза петрушка отрастает в течение 30 дней.
- Если вы посадили петрушку и для получения корнеплодов, тогда срезайте стебли частично.
- Корнеплоды петрушки выкапывают перед морозами, но нужно оставить несколько, чтобы получать свежую зелень до снегопадов.
- Эти корнеплоды на зиму укрывают торфом или опилками, тогда растение будет радовать вас душистой зеленью уже ранней весной.
Раньше мы писали, как уничтожить проволочников на огороде действенными способами.
Читайте также:
Когда и как сажать гиацинты осенью в открытый грунт, в горшок: советы опытных цветоводов.
Какие садовые растения обязательно нужно накрыть на зиму: советы для начинающих садоводов
Есть время посадить некоторые овощи и цветы: лунный посевной календарь на октябрь 2023 года