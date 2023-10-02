Если посеять петрушку на зиму, то первый урожай душистой зелени уже получите ранней весной

Когда и как сеять корневую петрушку на зиму, чтобы ранней весной собрать первый щедрый урожай.

Корневая петрушка не боится украинских зим, поэтому хорошо переносит холод и не вымерзнет. А ранней весной на столе уже будет ароматная зелень из своего огорода. Разве это не здорово? Поэтому именно осень – лучшее время, чтобы посеять петрушку.

Когда и как сеять корневую петрушку на зиму

Обычная корневая петрушка – это двухлетнее растение. В первый год посадки она дает корнеплод, а на второй из нее можно собирать семена. Ценят это растение за то, что у него употребляется все: и корни, и листья.

Для того чтобы посадить корневую петрушку, нужен солнечный участок с рыхлой почвой. Такой участок следует хорошо подготовить для посева зелени. Необходимо глубоко перекопать почву и внести перегной. Петрушку высевают в конце октября и начале ноября, семена должны быть обязательно сухими. Если петрушка будет высеваться весной, тогда семена нужно замачивать на двое-трое суток. Таким образом, можно быстрее получить урожай.

Семена нужно высевать на глубину один-полтора сантиметра. Пространство между рядами должно быть до 20-ти сантиметров. После прорастания растение нужно проредить дважды. Впервые, когда появятся взойдет зелень, между ними оставляют 3-4 сантиметра. А для того, чтобы корни выросли большими, нужно впоследствии оставить расстояние между петрушкой до 10 сантиметров.

Чем подкармливать озимую петрушку и как ухаживать

В течение сезона петрушку нужно постоянно пропалывать, освобождая от сорняков. Также подпушивать почву и подкармливать зелень. Но следует помнить, что корневая петрушка в отличие от листовой, не очень любит навоз. Поэтому ее следует удобрять в начале вегетационного периода комплексными удобрениями, а в августе подкармливать фосфорно-калийными.

Основные правила ухода за озимой петрушкой.

На начальном этапе роста можно использовать раствор птичьего помета, а также после среза зелени.

Хотя петрушка не требует много влаги, в сухую погоду нужно осуществлять полив, чтобы новые листья могли расти и развиваться равномерно.

После массовой срезки зелени, нужно оставлять на поверхности 7 сантиметров стебля.

После первого среза петрушка отрастает в течение 30 дней.

Если вы посадили петрушку и для получения корнеплодов, тогда срезайте стебли частично.

Корнеплоды петрушки выкапывают перед морозами, но нужно оставить несколько, чтобы получать свежую зелень до снегопадов.

Эти корнеплоды на зиму укрывают торфом или опилками, тогда растение будет радовать вас душистой зеленью уже ранней весной.

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