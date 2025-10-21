Как расправить пух в пуховике после стирки / © unsplash.com

Реклама

Но после стирки часто случается досада: вместо опрятной куртки — бесформенная тряпка. Пух сбивается в комочки, ткань выглядит мятой и теряет объем.

Если вам знакома эта ситуация — не торопитесь огорчаться. Есть простой способ вернуть пуховику первоначальный вид.

Что нужно сделать:

Реклама

Вставьте фен в рукав пуховика. Включите его на средней мощности. Параллельно легко постукивайте по ткани массажной щеткой.

Этот прием поможет разбить комочки пуха. Уже через несколько минут куртка снова станет объемной, ровной и пушистой — будто только что из магазина.