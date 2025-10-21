ТСН в социальных сетях

Если после стирки пуховик сбился и потерял форму — вот способ вернуть ему объем всего за несколько минут

Настала пора достать из шкафа осенний пуховик. Перед тем, как его одевать, верхнюю одежду следует освежить — за несколько месяцев хранения она впитывает пыль и неприятные запахи.

Татьяна Мележик
Как расправить пух в пуховике после стирки

Как расправить пух в пуховике после стирки / © unsplash.com

Но после стирки часто случается досада: вместо опрятной куртки — бесформенная тряпка. Пух сбивается в комочки, ткань выглядит мятой и теряет объем.

Если вам знакома эта ситуация — не торопитесь огорчаться. Есть простой способ вернуть пуховику первоначальный вид.

Что нужно сделать:

  1. Вставьте фен в рукав пуховика.

  2. Включите его на средней мощности.

  3. Параллельно легко постукивайте по ткани массажной щеткой.

Этот прием поможет разбить комочки пуха. Уже через несколько минут куртка снова станет объемной, ровной и пушистой — будто только что из магазина.

