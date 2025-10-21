- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 443
- Время на прочтение
- 1 мин
Если после стирки пуховик сбился и потерял форму — вот способ вернуть ему объем всего за несколько минут
Настала пора достать из шкафа осенний пуховик. Перед тем, как его одевать, верхнюю одежду следует освежить — за несколько месяцев хранения она впитывает пыль и неприятные запахи.
Но после стирки часто случается досада: вместо опрятной куртки — бесформенная тряпка. Пух сбивается в комочки, ткань выглядит мятой и теряет объем.
Если вам знакома эта ситуация — не торопитесь огорчаться. Есть простой способ вернуть пуховику первоначальный вид.
Что нужно сделать:
Вставьте фен в рукав пуховика.
Включите его на средней мощности.
Параллельно легко постукивайте по ткани массажной щеткой.
Этот прием поможет разбить комочки пуха. Уже через несколько минут куртка снова станет объемной, ровной и пушистой — будто только что из магазина.