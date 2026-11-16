Если пожелтели розетки, не стоит их менять: это копеечное средство быстро вернет им белизну

Как очистить пожелтевшие розетки / © pexels.com

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Белые розетки с течением времени могут терять привлекательный вид: на поверхности появляются желтоватые пятна, темные следы от пальцев и слой бытовой пыли. Из-за этого кажется, что пластик окончательно испортился и пора покупать новую электрофурнитуру. Но иногда вернуть аккуратный вид помогает обычное средство для мытья посуды. Оно хорошо справляется с жировыми следами, пылью и бытовыми загрязнениями, которые скапливаются вокруг выключателей и розеток. Главное, правильно его использовать, ведь при очистке электрических устройств безопасность важнее результата.

Как очистить пожелтевшие розетки с помощью средства для мытья посуды

Для очистки понадобятся несколько капель обычного моющего средства, немного теплой воды и мягкая салфетка из микрофибры.

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Сначала выключите питание соответствующей электрической сети на щитке. Салфетку смочите в слабом мыльном растворе и очень хорошо отожмите: она должна быть только слегка влажной, без капель воды.

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Осторожно протрите наружную поверхность розетки, не прикасаясь к отверстиям и не допуская попадания жидкости внутрь. Особое внимание уделите краям накладки, где часто скапливаются пыль и жир. После этого протрите поверхность чистой сухой салфеткой.

Если загрязнения остались в углублениях или под краями накладки, не пытайтесь извлекать их острыми предметами. Снимать накладку для отдельного мытья можно только после полного обесточивания сети и проверки отсутствия напряжения. Если нет соответствующих навыков, эту работу лучше доверить электрику.

Почему розетки желтеют и когда очистка уже не поможет

Важно различать два вида пожелтения. Первый — поверхностный: пластик темнеет через пыль, жир, следы от рук и кухонные испарения. В таком случае мыльный раствор может вернуть накладке чистый вид.

Второй вид — изменение цвета самого пластика. Оно происходит из-за длительного воздействия солнечного излучения, тепла и естественного старения материала. Обычное мытье такой эффект не устранит.

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Не следует пытаться отбелить розетки хлоркой, ацетоном, концентрированными кислотами или абразивными порошками. Они могут повредить поверхность, сделать пластик хрупким или испортить его покрытие. Меламиновая губка также способна оставить царапины и матовые участки.

Если пластик пожелтел насквозь, есть трещины или деформации, лучше заменить накладку или все устройство в зависимости от его состояния. А если розетка нагревается, искрит, имеет темные следы или чувствуется запах горелого, не пытайтесь ее отмыть — прекратите пользование и обратитесь к электрику.

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