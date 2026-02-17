Если пригорает сковорода, поможет метод "три капли": будете готовить блюда даже без масла

Что делать, чтобы не пригорала сковорода / © Фото из открытых источников

Реклама

Многим знакома ситуация: какой бы ни была сковорода — новой, дорогой или давно испытанной, но блины или картофель упрямо пристают ко дну. Сельские хозяйки давно научились справляться с проблемой: этот простой прием используют много десятилетий. Метод «три капли» работает даже на старых сковородках и позволяет забыть о прилипании пищи навсегда. Об этом пишет ресурс «Одна минута».

Как работает метод «три капли»

Секрет прост: требуется правильный слой масла. Потому что избыток жира только создает нагар, а вот тонкая равномерная пленка делает настоящие чудеса даже с очень старыми сковородками. Вот что нужно сделать.

Поставьте чистую сухую сковороду на средний огонь и хорошо нагрейте. На разогретую поверхность капните три маленьких капли масла. С помощью бумажного полотенца или салфетки разотрите масло по всей поверхности, включая края. Дайте сковороде еще минуту прогреться, чтобы образовался антипригарный слой.

После такой подготовки на сковороде можно жарить даже блины без добавления масла, они будут легко отходить от поверхности, когда схватятся. Ведь когда сковорода хорошо прогрета, ее микротрещины расширяются и тонкая пленка жира заполняет их. Благодаря этому блюда не успевают прилипать к поверхности. Если же масла много, оно горит, образует нагар, а еда пригорает еще быстрее.

Реклама

Чтобы сковорода служила дольше: важные правила ухода

Даже лучшая подготовка не спасет, если неправильно ухаживать за посудой. Следуйте нескольким простым рекомендациям, и ваша сковорода будет служить вечно.