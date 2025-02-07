Если рассада не всходит, приготовьте эффективный раствор: всего два стакана воды и популярное средство

Если ваша рассада не взошла, не торопитесь с ней прощаться! Есть простой способ, который поможет "пробудить" семена. Приготовьте специальный раствор — и они непременно прорастут.

Выращивание рассады – это сложный и трудоемкий процесс. Стоит только на день-два забыть об уходе — и уже можно заметить, что некоторые ростки погибли.

Это, безусловно, досадно, ведь на семена тратятся средства, а на посадку – много времени. Более того, даже в процессе роста растения не всегда выживают.

Даже если вы приобрели качественные семена, резкие перепады температур или другие факторы могут вызвать застойные явления в парнике. Что делать в такой ситуации?

Предлагаем простой раствор, который можно приготовить за минуту. Вам понадобится:

2 стакана теплой воды,

2 капли обычного медицинского йода,

по желанию – препарат "Корневин" (по возможности можно обойтись и без него).

Приготовленный раствор перелейте в пульверизатор и каждый день обрабатывайте им рассаду после проветривания. Это поможет растениям получить необходимые микроэлементы и стимулировать их развитие.

Обратите внимание: многие виды рассады плохо переносят выращивание на подоконнике. Хотя считается, что лучшее место для рассады – окно, культуры типа огурцов, томатов и баклажанов могут страдать от перепадов температуры, влажности, сквозняков и прямого солнца. Сначала лучше выращивать их в теплом, но затемненном месте, а когда окрепнут – перенести на подоконник для закаливания.

Йод можно использовать не только для ослабленной рассады, но и для подкормки взрослых растений.

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