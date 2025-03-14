Если сделать первую подкормку смородины этими удобрениями, урожая не будет

Рассказываем, какими удобрениями нельзя делать первую подкормку смородины весной.

Какие удобрения не подходят для первой подкормки смородины

Свежий навоз. Очень часто огородники вносят навоз под кусты, чтобы они хорошо росли. Однако такая подкормка сжигает корневую систему, привлекает медведку и перенасыщает почву аммиаком. К тому же, все питательные вещества уходят в зеленую массу, а цветочные почки не закладываются.

Очень часто огородники вносят навоз под кусты, чтобы они хорошо росли. Однако такая подкормка сжигает корневую систему, привлекает медведку и перенасыщает почву аммиаком. К тому же, все питательные вещества уходят в зеленую массу, а цветочные почки не закладываются. Хлористый калий. Это очень опасное удобрение для смородины. Хлор блокирует усвоение растением фосфора и азота, которые ему требуются весной для роста и развития. Вместо этого иммунитет кустов снижается, края листьев становятся сухими, завязь не растет, остается мелкой.

Это очень опасное удобрение для смородины. Хлор блокирует усвоение растением фосфора и азота, которые ему требуются весной для роста и развития. Вместо этого иммунитет кустов снижается, края листьев становятся сухими, завязь не растет, остается мелкой. Мочевину нельзя применять после цветения кустов, потому что избыток азота будет стимулировать рост ветвей и зеленой массы. А завязь будет мелкая или ее вообще может не быть.

Какие удобрения лучшие для первой подкормки смородины

Первую подкормку кустов нужно делать азотными удобрениями или органикой, содержащей азот. Тогда кусты будут хорошо расти, а ягоды будут большими и сладкими. Такую подкормку необходимо вносить только раз.

Чтобы приготовить раствор для подкормки, нужно взять две столовых ложки аммиачной селитры на десять литров воды. Растворите селитру полностью в воде и вылейте удобрение под куст.

Еще можно взять обычные дрожжи, прекрасно подходящие для первой подкормки смородины. Чтобы приготовить раствор, необходимо полкилограмма дрожжей, 50 граммов сахара и 10 литров воды. Надо сделать раствор и оставить на сутки для брожения. Такой подкормки хватит на один куст, надо лить под корень, предварительно разрыхлив землю.

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