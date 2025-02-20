Если стиральная машинка прыгает, сделайте вот это – и вы навсегда забудете о проблеме

Эксперты по ремонту стиралок дали простые рекомендации, чтобы избавиться от вибрации во время стирки и отжима.

Стиральная машинка – это незаменимая помощница для каждой хозяйки. Однако многие владельцы бытового прибора сталкиваются с проблемой чрезмерной вибрации во время работы. Особенно заметным это становится во время отжима, тогда машинка может даже прыгать. Такая проблема с техникой не только создает дискомфорт, но и представляет потенциальную опасность для самого устройства. Итак, рассказываем, что нужно делать, чтобы стиральную машинку не трясло во время стирки и отжима.

Что сделать, чтобы стиральную машинку не трясло: советы экспертов по ремонту

Чтобы прибор хорошо работал и не было проблем с чрезмерной вибрацией, специалисты дают несколько рекомендаций, как справиться с этим.

Надо равномерно распределять белье по барабану, чтобы оно не сбивалось в кучу и не перегружало машинку. К тому же, необходимо класть столько вещей, сколько предусмотрено инструкцией к прибору. Если в комнате, где стоит стиральная машинка, очень гладкий пол, нужно подложить под ножки специальные резиновые подставки. Они нужны также, если пол имеет неровности. Это может быть причиной того, что стиралка вибрирует. Необходимо убедиться, что вы открутили болты, которые были при транспортировке стиральной машинки. Потому что они будут очень влиять на то, что машинку будет трясти. Также из-за них быстро изнашиваются основные узлы. Для поддержания стабильной работы стиральной машинки важно регулярно проводить профилактические осмотры амортизационной системы. Это позволит своевременно выявлять признаки износа и предотвращать чрезмерную вибрацию. Эксперты рекомендуют периодически проверять и при необходимости корректировать горизонтальное положение стиралки.

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