Если стиральная машинка прыгает, сделайте вот это – и вы навсегда забудете о проблеме

Эксперты по ремонту стиралок дали простые рекомендации, чтобы избавиться от вибрации во время стирки и отжима.
Стиральная машинка – это незаменимая помощница для каждой хозяйки. Однако многие владельцы бытового прибора сталкиваются с проблемой чрезмерной вибрации во время работы. Особенно заметным это становится во время отжима, тогда машинка может даже прыгать. Такая проблема с техникой не только создает дискомфорт, но и представляет потенциальную опасность для самого устройства. Итак, рассказываем, что нужно делать, чтобы стиральную машинку не трясло во время стирки и отжима.
Что сделать, чтобы стиральную машинку не трясло: советы экспертов по ремонту
Чтобы прибор хорошо работал и не было проблем с чрезмерной вибрацией, специалисты дают несколько рекомендаций, как справиться с этим.
- Надо равномерно распределять белье по барабану, чтобы оно не сбивалось в кучу и не перегружало машинку. К тому же, необходимо класть столько вещей, сколько предусмотрено инструкцией к прибору.
- Если в комнате, где стоит стиральная машинка, очень гладкий пол, нужно подложить под ножки специальные резиновые подставки. Они нужны также, если пол имеет неровности. Это может быть причиной того, что стиралка вибрирует.
- Необходимо убедиться, что вы открутили болты, которые были при транспортировке стиральной машинки. Потому что они будут очень влиять на то, что машинку будет трясти. Также из-за них быстро изнашиваются основные узлы.
- Для поддержания стабильной работы стиральной машинки важно регулярно проводить профилактические осмотры амортизационной системы. Это позволит своевременно выявлять признаки износа и предотвращать чрезмерную вибрацию. Эксперты рекомендуют периодически проверять и при необходимости корректировать горизонтальное положение стиралки.
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